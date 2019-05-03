بطاقة تتيح لمسافري رحلات التوقف تجارب متنوّعة في دبي 36 ساعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أمس، «بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف»Dubai Stopover Pass، التي تستهدف شريحة مهمّة من المسافرين ممن يرغبون في خوض تجارب مميّزة وقضاء عطلة سريعة في المدينة.

وأوضحت الدائرة في بيان، أن البطاقة الجديدة تسمح لحاملها الاستمتاع بالعديد من الخيارات المميّزة والمقومات السياحية التي تتضمّنها دبي، إضافة إلى حصوله على عروض عبر اختيار اثنتين أو ثلاث أو أربع وجهات ومعالم سياحية في دبي لزيارتها وتجربتها بأسعار منافسة خلال 36 ساعة، ما يجعله يستمتع بتجارب عدّة خلال فترة إقامته القصيرة. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «سُمعة دبي العالمية كوجهة سياحية رائدة للترفيه والأعمال تتعزّز مع مواصلة كل الأطراف المعنية بالاستثمار والابتكار في مختلف المقوّمات السياحية التي تتمتّع بها الإمارة، كما تعدّ جاذبية المدينة وقدرتها على توسيع خياراتها وعروضها بما يلبي مختلف متطلّبات الزوّار من بين أهم العوامل التي تحفّز المسافرين على زيارة دبي، سواء لأول مرة أو لمرات عدّة».

وأضاف أنه «في ظل تنامي طلب الزوّار على توفير تجارب سياحية ذات طابع شخصي تتماشى مع تطلعاتهم وأذواقهم، فإننا ملتزمون بالعمل مع شركائنا في القطاع لتوفير برامج وتجارب سياحية مميّزة يمكن الاستمتاع بها خلال العطلات القصيرة».

واشار كاظم إلى أن «إطلاق بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف، يأتي ضمن جهودنا لتحقيق ما نطمح إليه، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه كل الشركاء من القطاعين العام والخاص معاً، لاستكشاف الفرص الجديدة التي تلبي تطلعات زوّار دبي».

وأوضح أن «البطاقة تتيح لحامليها توفير نحو 60% من القيمة الحقيقية للتذاكر الخاصة بالمعالم التي يرغبون في زيارتها، وتمكنهم من الاستمتاع بالعديد من التجارب المشوقة، منها: الصعود إلى قمة برج خليفة، ومشاهدة عروض نافورة دبي والاستمتاع بجولة في البحيرة، إلى جانب القيام بجولة سياحية في دبي بالحافلة من (سيتي سايت سيينغ هوب أون هوب أوف)، وأيضاً رحلة بحرية مع العشاء (مارينا داو كروز)، وزيارة (دبي أكواريوم) وحديقة الحيوانات المائية، وكذلك برواز دبي».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن «بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف تقدم لزوّار المدينة فرصة للاستمتاع بكثير من الخيارات والوجهات السياحية وبأسعار معقولة».

وبيّن أنه «من أجل منح الزوّار المزيد من المرونة، تقدم البطاقة اختيارين من الوجهات لكل من الكبار والأطفال، بأسعار تبدأ من 199 درهماً للكبار، و169 درهماً للأطفال، فيما تبدأ الأسعار من 279 للكبار و226 للأطفال عند اختيار ثلاث وجهات، وفي حال اختيار أربع وجهات تبدأ الأسعار من 385 للكبار و336 للأطفال».

«واي فاي» اختياري

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أنه كقيمة إضافية تأتي مع «بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف» الجديدة «إنترنت واي فاي» للجيب اختياري، لتمكين الزائر من البقاء على تواصل عبر الإنترنت خلال جولته الاستكشافية في دبي.

وأشارت إلى أنه يمكن شراء البطاقات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.dubaipass.ae. والاستفادة منها عند إبراز البطاقة لدى الوصول إلى بوابات دخول الوجهات المختارة بكل سهولة.