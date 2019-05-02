جناح «طيران الإمارات» في سوق السفر العربي 2019 يستقطب 14 ألف زائر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقطب جناح «طيران الإمارات»، الناقل الرسمي لمعرض سوق السفر العربي (الملتقى 2019)، أكثر من 14 ألف زائر جاؤوا للاطلاع على منتجات وخدمات الناقلة.

وعرضت «طيران الإمارات» جناح الدرجة الأولى على طائرة البوينغ 777-300ER المغلق بالكامل والمجهز بأبواب تمتد من أرضية الطائرة وحتى السقف. وتبلغ مساحة كل جناح 40 قدماً مربعةً، وقد استوحي من مرسيدس بنز. كما عرضت مقصورة درجة رجال الأعمال التي استوحي تصميم مقاعدها من التصميم الداخلي للسيارات الرياضية الحديثة، مع مساند رأس مصممة هندسياً للتكيف حسب الاختيار الشخصي، ووحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم في وضعيات الجلوس وخيارات الإضاءة الشخصية وثلاجة شخصية. ووفرت الناقلة للزوار فرصة الاطلاع على الصالون الجوي على طائرة الإيرباص A380 الذي يستوعب 26 شخصاً على ارتفاع 40 ألف قدم، وحمّام الشاور سبا، الذي تنفرد بتوفيره، ومقاعد الدرجة السياحية.

وتفقد جناح «طيران الإمارات» في المعرض سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

ويعد معرض سوق السفر العربي، الذي أقيم خلال الفترة من 28 أبريل حتى 1 مايو 2019، أكبر وأعرق حدث متخصص في صناعة السياحة والسفر على مستوى المنطقة. وشهد جناح «طيران الإمارات» خلال المعرض أكثر من 124 اجتماعاً مع شركاء الصناعة ومزودي الخدمات، كما وقعت الناقلة مذكرتي تفاهم مع شركاء استراتيجيين لتعزيز حركة السياحة عبر عدد من الوجهات ضمن شبكة خطوطها وفي مقرها الرئيس في دبي معاً.