«فلاي دبي» تنقل 70 مليون مسافر خلال 10 سنوات

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت «شركة فلاي دبي» موقعاً إلكترونياً جديداً، تتيح من خلاله للمسافرين مشاركة ذكرياتهم، تزامناً مع الذكرى العاشرة لانطلاقة الشركة، التي بدأت عملياتها في الأول من يونيو 2009.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنها تدخل فصلاً جديداً من النضوج مدعوماً بنمو مستدام، وتحسين تجربة المسافرين، مؤكدة أن 70 مليون مسافر اختاروا السفر مع «فلاي دبي» منذ انطلاقتها عام 2009.

وأوضحت أن الموقع

الإلكتروني الخاص

www.comeflydubaiwithus.com

يوفر منصة لجميع المسافرين، لتبادل ذكرياتهم المفضلة حول السفر مع «فلاي دبي».

وأكدت أنه ستتاح، لمن يشاركون، الفرصة للفوز بواحدة من 10 تذاكر ذهاب وعودة على الدرجة السياحية المعادة ضمن شبكة «فلاي دبي». وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إن الشركة تأسست برؤية تقديم خدمات سفر مريحة وموثوقة، وبأسعار معقولة، بهدف إزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة.