ماليزيا والعربية للطيران يطلقان حملة ترويجية في "سوق السفر العربي"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الترويج السياحي الماليزي، المؤسسة الرائدة التابعة لوزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية والمسؤولة عن الترويج للبلاد كوجهة مفضلة للمسافرين، عن إطلاق حملة ترويجية مشتركة مع العربية للطيران. وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على تقديم رحلات يومية مباشرة من الشارقة إلى كوالالمبور، وسيتم الترويج لها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر.

وكانت مراسم التوقيع على هذه الحملة من قبل داتوك موسى يوسف، مدير عام هيئة الترويج السياحي الماليزي، وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، قد تمت على هامش نسخة العام 2019 من "معرض سوق السفر العربي"، والذي يعد الحدث الأبرز عالمياً في قطاع السفر في الشرق الأوسط. وتهدف الحملة إلى تعزيز وزيادة الاتصال والرحلات التي تربط بين ماليزيا ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بما يتماشى مع مبادرة "زوروا ماليزيا 2020"، والتي تهدف إلى جذب أكثر من 30 مليون سائح وحوالي 89 مليار درهم في عائدات قطاع السياحة.

ومن المقرر أن يبدأ تسيير رحلات العربية للطيران المباشرة بين الشارقة وكوالالمبور العاصمة الماليزية في 1 يوليو 2019. وسيشهد هذا التاريخ الرحلة المباشرة الأولى من المنطقة على متن شركة طيران اقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الرحلة التي تستغرق سبع ساعات سيتم تشغيلها يومياً. وستغادر رحلات أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد مطار الشارقة الدولي في الساعة 14:55 بالتوقيت المحلي لتصل إلى مطار كوالالمبور الدولي في الساعة 02:25 بالتوقيت المحلي للعاصمة الماليزية. وفيما يتعلق برحلات العودة، فمن المقرر أن تغادر مطار كوالالمبور الدولي في الساعة 03:35 لتصل إلى الشارقة في الساعة 06:50 بالتوقيت المحلي.

ومن ناحية أخرى، فإن الرحلات أيام الثلاثاء والخميس والسبت ستغادر مطار الشارقة الدولي في الساعة 21:20 بالتوقيت المحلي لتصل إلى مطار كوالالمبور الدولي في الساعة 08:50 بالتوقيت المحلي. وستغادر رحلات العودة مطار كوالالمبور الدولي في الساعة 09:55 لتصل إلى الشارقة في الساعة 13:10 بالتوقيت المحلي.

وتعتزم العربية للطيران تشغيل طائرات إيرباص (A321 neo LR) الجديدة على هذا المسار، والتي تصل سعتها الاستيعابية إلى 215 راكباً.