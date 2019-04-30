المطروشي أول مديرة إماراتية لـ"إدارة عمليات الملاحة الجوية" في دبي

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) إنها عينت أول إماراتية مديراً مناوباً لإدارة عمليات مراقبة حركة الملاحة الجوية في إمارة دبي.

وذكرت أن المواطنة مروة المطروشي التحقت بالمؤسسة في عام 2004 في منصب ضابط مراقبة الملاحة الجوية، وأصبحت أول إماراتية يتم اعتمادها بنجاح لتكون مديراً مناوباً في برج مراقبة حركة الملاحة الجوية بإمارة دبي.

ويعمل المدير المناوب من داخل برج المراقبة بمطار دبي الدولي، حيث يكون مسؤولاً عن تنسيق المهام اليومية لعمليات مراقبة الحركة الجوية بالإضافة إلى ضمان استمرارية عناصر السلامة وتقديم الخدمات، علاوة على ذلك، ستكون مروة مسؤولة عن فريق إدارة عمليات المراقبة بالكامل والذي يتضمن خمسة مراقبين يعملون في مواقع مراقبة مختلفة داخل قسم عمليات مراقبة الملاحة الجوية ببرج المراقبة.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن مروة أثبتت شغفها في دعم زملائها من خلال دورها كمدربة، وأصبحت فيما بعد مسؤولة عن إجراء الفحص السنوي على مسؤولي مراقبة الحركة الجوية القائمين بالمؤسسة، بالإضافة إلى عمليات الفحص الأولية لاعتماد المراقبين الجدد.

وتعد مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) المزود الوحيد لخدمات الملاحة الجوية الذي يقوم بإدارة المجال الجوي لكل من دبي وجزء من الإمارات الشمالية.

كما تقدم المؤسسة خدمات الملاحة الجوية إلى سلطات المطارات والعديد من شركات الطيران المرموقة، بما في ذلك مطار دبي الدولي الذي يعد المطار الأكثر استخداماً في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.