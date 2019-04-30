«اللولو» تعتزم افتتاح منفذ بيع ذكي قرب «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أحمد الشربيني - الشارقة

أفادت مجموعة «اللولو» التجارية بأنها تعمل حالياً على مشروع «هايبرماركت» يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، بالقرب من منطقة معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح منفذ البيع الجديد خلال العام المقبل.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في المجموعة، ناندا كومار، إن «الـ(هايبرماركت) الجديد سيتيح للمستهلكين عبر أنظمة الواقع الافتراضي معاينة السلع والمنتجات وهي غير الموجودة فعلياً في المكان، مع القدرة على اختيارها ودفع سعرها عبر الكود المخصص لها على تطبيق في الهواتف الذكية».

وأضاف كومار لـ«الإمارات اليوم» على هامش تدشين المجموعة منفذ بيع جديداً في منطقة النهدة بالشارقة، إن «الـ(هايبرماركت) الذكي يعد نموذجاً لمتجر التجزئة في المستقبل، ويتواكب مع تبني معرض (إكسبو 2020) للمفاهيم الذكية، وسيكون الأول من نوعه بالمنطقة»، مبيناً أن «المتجر يوفر خدمات عدة، أبرزها إرشاد المستهلكين داخله إلى السلع التي يريدونها من خلال شاشات عرض تتعرف إلى المستهلكين عبر حساباتهم على تطبيق ذكي».

وأوضح أن «المتجر قادر على استشعار إن كان المستهلك ذكراً أو أنثى، كما يمكنه معرفة عمره واحتياجاته، والسلع التي يفضلها، ويقدم اقتراحات وعروضاً تلائم المستهلك عبر شاشات منتشرة داخل المتجر».

وأشار كومار إلى أن «المتجر سيتيح أيضاً خدمة الدفع الذاتي عبر الهواتف أو أجهزة مخصصة أخرى، مع عدم موجود موظفي حسابات إلا في الحالات التي تقتضي مساعدة المستهلكين».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «اللولو التجارية»، يوسف علي موسليام، في لقاء صحافي، إن «المجموعة ضخت استثمارات تجاوزت 80 مليون درهم في منفذ البيع الجديد بإمارة الشارقة»، لافتاً إلى أن «(هايبرماركت) النهدة الذي تم تصميمه على مساحته 100 ألف قدم مربعة بمجمع (الريان)، يعتبر الفرع التاسع لمجموعة اللولو في الإمارة، والفرع 168 على مستوى العالم للمجموعة».

وأضاف موسليام أنه «في إطار الخطط التوسعية للمجموعة سيتم افتتاح 15 (هايبرماركت) جديداً في مناطق مختلفة بالدولة قبل نهاية العام الجاري»، موضحاً أن ذلك «يتضمن مشروعات في مناطق الصجعة والرحمانية وأم الطرافة في إمارة الشارقة، فضلاً عن مشروعات في مناطق الرحبة والفلاح والغدير والشهامة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى مناطق الراشدية والحمرية في دبي».

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«هايبرماركت» جديداً تعتزم «اللولو» افتتاحها في الدولة قبل نهاية 2019.