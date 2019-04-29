تايلاند تستلهم تصميم جناحها في «إكسبو 2020 دبي» من «زهرة الحظ»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وضعت تايلاند امس، حجر الأساس لجناحها في موقع «إكسبو 2020 دبي»، لتكون بذلك أول دولة من جنوب شرق آسيا تبدأ أعمال البناء في جناحها.

وأقيمت مراسم التدشين بحضور الوكيلة الدائمة لوزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي والمفوض العام لجناح تايلاند في «إكسبو 2020 دبي»، أجارين باتانابانشاي، والرئيس والمدير التنفيذي لوكالة النهوض بالاقتصاد الرقمي، الدكتور ناتابون نيمانفاتشارين، وسفير تايلاند في الدولة، أرافوت بوابينيا.

ووفقاً لبيان صدر أمس فإن أعمال تشييد الجناح ستستغرق نحو 250 ألف ساعة عمل تقريباً، ومن المتوقع اكتماله وتشغيله بحلول سبتمبر 2020، فيما يستلهم الجناح تصميمه من عناصر الضيافة التايلاندية، وذلك باستخدام زهرة «دوك راك» (زهرة الحظ) التي ترمز إلى حفاوة الضيافة التي يقدمها الشعب التايلاندي لزواره وسعي البلاد المستمر نحو التطوير.

ويقع الجناح التايلاندي في منطقة «التنقل»، وسيمتد على مساحة كبيرة تصل إلى 3606 أمتار مربعة.

وأكدت تايلاند أنه تماشياً مع أهداف الاستدامة التي يتبناها «إكسبو 2020 دبي»، وللحد من تأثير عمليات التشييد على البيئة، فقد وضعت خططاً لتشييد جناحها وتصميمه بعناية باستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة. وستعمل المزايا المصممة خصيصاً واتجاه الجناح من حيث أشعة الشمس على زيادة مقدار الظل الطبيعي في الجناح الذي سيتم إنشاؤه باستخدام برنامج عالمي رائد يطبق منهجية هندسة القيمة باستخدام مواد مستدامة.

وسيركز جناح تايلاند على الحد من التأثير البيئي لعمليات البناء والتشييد، وسيتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير في عمليات البناء. وبدلاً من تصدير المواد من تايلاند إلى دبي، سيتم توفير جميع المواد محلياً لتقليل البصمة الكربونية للجناح، كما سيتم استخدام خرسانة وخامات حديد وألومنيوم معاد تدويرها في الأعمال الإنشائية.