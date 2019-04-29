خيارات الضيافة في دبي أكثر يسراً للشرائح المتوسطة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال مديرون وعاملون في قطاع السياحة والسفر، إن تراجع كلفة المنتج السياحي في دبي انعكس إيجاباً على الحركة السياحية، من خلال استقطاب مزيد من السياح ذوي الدخل المتوسط، أو الراغبين في تحقيق توفير أكبر في الميزانية لزيارة عدد أكبر من المعالم السياحية، لافتين إلى أن خيارات الضيافة أصبحت أكثر يسراً للشرائح المتوسطة من السياح والزوّار.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2019»، الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، أن فنادق الفئة المتوسطة تعزّز جاذبية سوق الضيافة المحلية، مشيرين إلى أن ما يميّز دبي عن بقية الوجهات السياحية المنافسة، هو أنها تقدم العديد من خيارات الضيافة، ابتداءً من الكلفة المنخفضة، وانتهاءً بالفنادق الفاخرة.وشدّدوا على أهمية أن تُتاح أمام الزوّار خيارات إقامة متنوّعة تناسب مختلف الميزانيات.

فئة جديدة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعلميات في «مجموعة إعمار للضيافة»، كريس نيومان، إن استراتيجية دبي السياحية 2025 تهدف إلى استقبال 25 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2025، لافتاً إلى أن إطلاق هذه الاستراتيجية أثمر عن سلسلة مبادرات سياحية مهمة، ومشروعات شاملة لتطوير البنى التحتية، ما يعود بفوائد ملموسة على قطاع الضيافة، ويسهم في استدامة الطلب على الغرف الفندقية، ويعزّز تنوّعها لتناسب مختلف فئات الزوّار من الراغبين في إقامات فندقية فاخرة، أو المهتمين بتجربة فندقية تضمن لهم أكبر قيمة مقابل المال.

وأكد أن هذه المؤشرات ستمنح قطاع الفنادق زخماً كبيراً مع إطلاق مشروعات جديدة، وزيادة عدد المشغلين في القطاع، ما يعزّز التنافسية ويقدم خيارات متنوّعة تناسب مختلف احتياجات الزوّار، ضمن جميع الفئات، بما في ذلك الفنادق الاقتصادية.

وشدّد نيومان على أنه لا يمكن لقطاع الضيافة أن يعتمد على فئة واحدة من المتعاملين، لاسيما في ضوء المتغيّرات المتسارعة والجوهرية في سلوك ومتطلبات المستهلكين في القرن 21.

وتابع: «برزت خلال السنوات الماضية فئة جديدة من المسافرين الذين يتطلعون إلى أفضل قيمة في إقامتهم الفندقية، والبقاء متصلين من خلال التقنيات الحديثة، والوجود في وجهات تمثل امتداداً لمحيطهم الثقافي والاجتماعي. وأدى ذلك إلى زيادة أهمية الفنادق الصغيرة والمتوسطة، بصفتها خيارات مفضلة لهذه الفئة الجديدة من الضيوف، خصوصاً الشباب».

ولفت إلى أن «روڤ للفنادق» تقدم نموذجاً بارزاً لهذه الوجهات، فهي علامة تجارية للفنادق والشقق الفندقية من الفئة المتوسطة وتعبّر عن إيقاع الحياة في دبي، وهي مشروع مشترك بين «إعمار العقارية» و«مِراس».

كلفة المنتج

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة روتانا للفنادق، ناصر النويس، إن كلفة المنتج السياحي في دبي شهدت تراجعاً خلال الأعوام القليلة الماضية، ما انعكس بشكل إيجابي، من خلال استقطاب مزيد من السياح ذوي الدخل المتوسط، أو الراغبين في تحقيق توفير أكبر في الميزانية، لزيارة عدد أكبر من المعالم السياحية ودول المنطقة.

ولفت إلى أنه مع دخول العديد من فنادق الفئة المتوسطة إلى السوق، أصبحت دبي وجهة لقضاء العطلات العائلية القصيرة خلال فصل الربيع، أو لمحبي المغامرات، أو حتى الراغبين في قضاء فترة أطول واستكشاف الوجهات السياحية البارزة.

وأكد النويس أن فنادق الفئة المتوسطة تعزّز جاذبية سوق الضيافة المحلية، إذ من المهم أن تُتاح أمام الزوّار خيارات إقامة متنوّعة تناسب مختلف الميزانيات.

وقال: «هناك طلب متزايد على تقديم فنادق بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المسافرين ضمن ميزانية معقولة، وبمستوى الراحة نفسها المقدمة في الفنادق من الفئات الأعلى»، لافتاً إلى أن «روتانا» تعمل على الاستجابة لهذه المتطلبات، من خلال تقديم مجموعة مميزة من الفنادق، ضمن علامتها الفندقية «سنترو من روتانا»، التي أسهمت بدورها في إعادة تقديم فئة الفنادق المتوسطة بأسلوب عصري، من خلال الجمع بين الخدمة ذات المستوى العالمي، والراحة ضمن ميزانية معقولة.

خيارات الإقامة

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي للضيافة والترفيه لدى «شركة نخيل العقارية»، ثورستن ريس، إن دبي تهدف إلى استقطاب 25 مليون زائر سنوياً إلى الإمارة بحلول عام 2025، ولذلك يتعين على الإمارة توفير مجموعة أكبر من أماكن الإقامة لتلبية جميع الأذواق والميزانيات.

وأضاف: «كانت الفنادق المتوسطة في عام 2017 هي فئة الفنادق الأسرع نمواً في المدينة»، لافتاً إلى أن «نخيل» تعمل مع علامات فندقية عالمية شهيرة، لتوفير مزيد من خيارات الإقامة متوسطة الكلفة.

وذكر أن «نخيل» تعمل بالتعاون مع شركة «ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية، لافتتاح فندق من فئة أربع نجوم على «جزر ديرة»، ومشروع آخر بالتعاون مع شركة «سنتارا»، التي تعدّ إحدى سلاسل الفنادق في تايلاند، لبناء منتجع شاطئي في المكان ذاته.

تنويع المحفظة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مركز ورزيدنس البستان»، موسى الحايك، إن قطاع الضيافة والسياحة عموماً واصل نموه خلال عام 2018، مع استقطاب مزيد من السياح، متوقعاً نمواً مطرداً في أعداد السياح خلال 2020، بالتزامن مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، ما سيعطي سوق الضيافة دفعة إضافية.

وأضاف: «بنظرة سريعة على الوضع الاقتصادي العالمي الحالي ومتطلبات المسافر، فإننا نجد أن الأسعار عرضة للتقلبات».

وأكد الحايك أنه على الرغم من أن دبي كانت ولاتزال تقدم خدمات الضيافة الفاخرة، وتقدم نفسها على أنها وجهة سياحية فاخرة، فإنها تتجه حالياً إلى تنويع محفظة الضيافة خاصتها، واستقطاب الأسواق الكبيرة مثل الصين، لافتاً إلى أن ما يميز دبي عن بقية المنطقة والوجهات السياحية المنافسة، هو كونها تقدم العديد من الخيارات، ابتداءً من تلك الميسّرة وانتهاءً بالفنادق الفاخرة.

وتابع: «نشهد اليوم تنويعاً مهماً في السوق، إذ تظهر أهمية الفنادق من فئة ثلاث وأربع نجوم، وأصبحت السوق ناضجة الآن وتقدم خيارات للراغبين في إقامة ميسّرة».

استقطاب الزوّار

إلى ذلك، قال رئيس «شركة العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن كلفة المنتج السياحي تلعب دوراً كبيراً في جاذبية الوجهات السياحية لأكبر عدد من الزوّار، لافتاً إلى أن تراجع متوسط أسعار الغرف الفندقية، ودخول مزيد من الفنادق من الفئة الصغيرة والمتوسطة، لعبا دوراً كبيراً في استقطاب دبي لشرائح جديدة من الزوّار.

وأوضح العابدي أن المنتج السياحي بات في متناول جميع شرائح الزوّار، بما فيهم أصحاب الدخول المتوسطة، لافتاً إلى أن أسعار الغرف الفندقية مرتبطة بمستويات الطلب والعرض في السوق، فيما توفر دبي اليوم خيارات متنوّعة لزوّارها.

«جراند ميلينيوم»: كلفة المنتج السياحي بدبي في متناول شرائح متعدّدة

مراد الخوري.

قال مسؤولان في فندق «جراند ميلينيوم دبي»، و«جراند ميلينيوم الخليج التجاري»، إن كلفة المنتج السياحي في دبي أصبحت في متناول شرائح متعدّدة، نظراً إلى زيادة عدد الفنادق الجديدة من فئات مختلفة.

وقال مدير المداخيل في فندق «جراند ميلينيوم دبي»، و«جراند ميلينيوم الخليج التجاري»، حسن الدنا، إن متوسط أسعار الغرف جيد، ويتغيّر بحسب الموسم بالطريقة التي تسهم في استقطاب شرائح متنوّعة من الضيوف.

وأضاف أن كلفة المنتج السياحي في دبي أصبحت في متناول شرائح متعدّدة، ويعود هذا إلى زيادة عدد الفنادق الجديدة من فئات مختلفة، ما يعزّز من مكانة دبي، باعتبارها تلبي احتياجات شرائح جديدة من الضيوف، وقدرتها على استقطاب مزيد من الزوّار على مدار السنة.

وأوضح أن الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئة ثلاث وأربع نجوم تتكامل مع الفنادق من فئة خمس نجوم، بما يؤدي إلى توفير خيارات إضافية للزوّار، ويسهم في تمكينهم من قضاء وقت أطول.

من جانبه، قال المدير العام لفندق «جراند ميلينيوم الخليج التجاري»، مراد الخوري، إنه «لطالما اختلفت التوجهات في الإمارات عن نظيراتها في العالم، ولطالما عُرفت دبي على وجه الخصوص بسوقها الحيوية». وتوقع الخوري ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الغرف الفندقية ونسب الإشغال مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتابع: «وصلنا إلى مرحلة مهمة في تنوّع الخدمات السياحية المقدمة، وهو ما لم نكن لنقله في السنوات الماضية، لولا نمو المدينة والتطور الذي شهده قطاع الضيافة، إذ أصبحت خيارات الضيافة أكثر يسراً للشرائح المتوسطة، وتقدم خدماتها للساعين إلى حلول سفر ميسورة». وأكد أن الفنادق من فئة ثلاث نجوم تؤدي دوراً مهماً في السوق، إذ تقدم خدماتها للسياح متوسطي الدخل الساعين وراء الراحة والاسترخاء، وحلول ميسورة في المدينة، ما يعكس مدى النمو الإيجابي في اقتصاد المدينة عموماً.