"الشارقة التعاونية" تخفض أسعار 10 آلاف سلعة في رمضان بنسب تصل 70%

المصدر: أحمد الشربيني- الشارقة

أفادت إدارة جمعية الشارقة التعاونية، أمس، بأنها رصدت مبلغ 25 مليون درهم لدعم تخفيض أسعار 10 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية خلال حملات مخصصة لشهر رمضان.

وأشارت، على هامش لقاء صحافي عقدته مع وزارة الاقتصاد بمقرها في الشارقة اليوم، حول إطلاق مبادرات شهر رمضان، إلى أن نسب التخفيضات على السلع ستراوح بين 50 و70%، فيما أكدت وزارة الاقتصاد أن مبادرات رمضان المقبل ستتسم باحتوائها على طرح عدد كبير من السلع للمستهلكين بأقل من سعر الكلفة وفق عمليات تنسيقية بين الوزارة ومنافذ بيع، لافتة إلى أنها بدأت أخيراً بالتعاون مع دوائر محلية حملات رقابية موسعة للتحقق من العروض المطروحة ومتابعة متغيرات الأسواق قبيل رمضان.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، ماجد سالم الجنيدي، إن «إدارة الجمعية رصدت مبلغ 25 مليون درهم لدعم تخفيض أسعار ما يتجاوز 10 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية خلال حملات عروض تطرح قبيل وخلال شهر رمضان».

وأشار إلى أن «العروض التي تطلقها الجمعية تحت اسم حملة (رمضان الخير)، ستشتمل على تخفيضات بنسب تراوح بين 50 و70% على سلع غذائية أساسية تشمل ابرزها، زيوت الطعام، الأرز، الدواجن، اللحوم، الخضراوات والفاكهة، والطحين ومشتقات الالبان»، مبيناً أن «العروض تشمل أيضاً بيع بعض السلع الرمضانية بأسعار تقارب من الكلفة».

وأضاف أن «الجمعية بدأت خطط الاستعداد بشكل مبكر لشهر رمضان عبر التنسيق مع شركات التوريد المختصة بالسلع المشمولة بالعروض، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية التي تشهد طلباً متزايداً من المستهلكين خلال الشهر الكريم».

بدوره، قال مدير إدارة الإمداد وترويج البضائع في جمعية الشارقة التعاونية، حسن السوقي، إن «إدارة الجمعية تعتزم طرح عروض التخفيضات عبر 10 حملات متنوعة بدأت الأولى منها يوم 25 من أبريل الجاري، فيما من المقرر أن تستمر الحملات حتى موسم عيد الفطر المبارك».

وأشار إلى أن «الجمعية ستعمل على استفادة المستهلكين من العروض التخفيضية وعدم تسربها لبائعي البقالات عبر متابعة عمليات التسوق في منافذ البيع»،

وأضاف أن «الجمعية عملت ضمن خطط استعداد مبكرة لشهر رمضان على توفير مخزون كافٍ من السلع الغذائية الأساسية التي سيتم طرحها ضمن العروض الرمضانية، لضمان عدم نفادها خلال فترات العروض»، مشيراً إلى أن «السلع سيتم طرحها في جميع فروع الجمعية، بغرض توفيرها بأسعار مخفضة أمام أكبر عدد من المستهلكين خلال شهر رمضان».

من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة بدأت أخيراً بالتعاون مع عدد من الدوائر المحلية تشكيل فرق رقابية موسعة لمتابعة العروض المطروحة بمناسبة شهر رمضان والتحقق من تنفيذها بالشكل المناسب، إضافة لرصد متغيرات الأسواق قبيل شهر رمضان، والتصدي المبكر لأية تجاوزات».

وأشار إلى أن «موسم رمضان المقبل يتسم باحتواء عدد من المبادرات الترويجية المطروحة بالتنسيق بين الوزارة ومنافذ بيع مختلفة على عدد كبير من السلع التي سيتم توفيرها للمستهلكين بأسعار تقل عن الكلفة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأسواق».

وأوضح أن «الوزارة تجري حالياً عمليات تنسيقية مع منافذ بيع مختلفة في أنحاء الدولة، لإعلان مبادرات جديدة تتعلق بتخفيضات أسعار السلع خلال شهر رمضان».