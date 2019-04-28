بالفيديو.. "طيران الإمارات" مقاعد "الجاذبية صفر" و"نوافذ افتراضية"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

عرضت "طيران الإمارات" جناح الدرجة الأولى الجديد على طائرات البوينغ 777-300ER خلال معرض سوق السفر العربي، وتمتاز الأجنحة الخاصة الجديدة على الطائرة بتصميم مبتكر وتجهيزات متطورة توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والفخامة، واستقلالية تامة لأنها مغلقة بالكامل بفضل تجهيزها بأبواب تمتد من أرضية الطائرة وحتى السقف. وتبلغ مساحة كل جناح، وعددها 6 أجنحة، 40 قدماً مربعةً.

وتم اعتماد أحدث التقنيات في مقاعد أجنحة الدرجة الأولى الجديدة، حيث يمتاز المقعد الجلدي الوثير، القابل للتحول إلى سرير مستو بالكامل، بإمكانية ضبطه في وضع "الجاذبية صفر"، وهي إحدى تقنيات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المتطورة. ويحتوي كل مقعد على وحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بخيارات لضبط الإضاءة والحرارة. واستخدمت للمرة الأولى على مستوى صناعة الطيران النوافذ الافتراضية في الأجنحة الوسطى، بحيث يرى ركاب هذه الأجنحة المشاهد خارج الطائرة، باستخدام تقنية كاميرا الزمن الفعلي.

واستوحي تصميم وشكل مقاعد درجة رجال الأعمال على طائرة البوينغ 777 الجديدة بلمسات تصميمية مستوحاة من سيارات الفئة S من مرسيدس- بنز الفاخرة.