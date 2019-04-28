150 دولة و65 جناحاً وطنياً تشارك في «سوق السفر العربي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «ريد ترافيل إكزيبشنز» بأن النسخة الـ26 من معرض «سوق السفر العربي»، التي تنطلق فعالياتها اليوم، وتمتد على مدار أربعة أيام، ستستقبل أكثر من 2500 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، كما سترحب بنحو 40 ألف زائر من المتخصصين في صناعة الضيافة والسفر والسياحة، بمشاركة ممثلين عن 150 دولة، و65 جناحاً وطنياً، وأكثر من 100 عارض جديد يشاركون للمرة الأولى في هذا الحدث، بما فيها معرض «إكسبو 2020 دبي»، و«طيران ناس»، والوكالة الوطنية للسياحة في بيلاروسيا، ولجنة موسكو للسياحة، وهيئة الجبل الأسود للسياحة، والمكتب الرسمي للسياحة في جنوب إفريقيا، وهيئة السياحة في زيمبابوي.

وأعلنت شركات وطنية عن خططها لافتتاح الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، مع تحقيق سوق الضيافة معدلات نمو كبيرة خلال المرحلة الماضية.

ووفقاً للشركة، سيركز «سوق السفر العربي» على أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع السفر والضيافة، كما يتطرق إلى الإمكانات المتاحة التي تسهم في تحقيق النمو، وستشكل التكنولوجيا المتطورة والابتكار أبرز المحاور الرئيسة للمعرض.

ويضم المعرض تحت مظلته أربعة أحداث، هي: سوق السفر العربي، وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة، ومنتدى «كونيكت» الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، وفعالية يوم المستهلك «هوليداي شوبر»، المخصصة للمستهلكين في قطاع الضيافة والسفر.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «قررنا أن نطلق حدثين جديدين لهذا العام، هما يوم المستهلك (هوليداي شوبر)، المخصص للمستهلكين في قطاع الضيافة والسفر، ومنتدى كونيكت الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، لينضما إلى كل من معرض سوق السفر العربي، وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة، وذلك تحت مظلة (أسبوع السفر العربي) الذي تم إطلاقه للمرة الأولى هذا العام». وأضافت كورتيس: «ترتكز النقاشات والمحاور الرئيسة للمعرض هذا العام على الابتكار والتقنيات المتطورة، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن بعض هذه التقنيات مثل روبوتات الدردشة الذكية (تشات بوت)، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء، ستحقق وفورات بمليارات الدولارات في هذه الصناعة مستقبلاً».