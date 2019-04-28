المنصوري: الإمارات أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة

المصدر: لندن - الإمارات اليوم

قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «دولة الإمارات هي أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة، والرابعة عالمياً خارج الاتحاد الأوروبي، حيث سجل إجمالي التجارة البينية من سلع وخدمات بين البلدين خلال عام 2017، نحو 17.5 مليار جنيه إسترليني، بنمو يقدر بحدود 25% خلال عامي (2016-2017)، فيما يقدر حجم التجارة الخارجية في السلع غير النفطية بين البلدين بنحو تسعة مليارات جنيه إسترليني (42.6 مليار درهم) في 2018، بنسبة نمو في حدود 10% عن عام 2017».

جاءت تصريحات المنصوري، في كلمته خلال اجتماعات الدورة الخامسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي عقدت في العاصمة البريطانية لندن أخيراً، وترأس وفد الدولة خلالها وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، بالنيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.

فيما ترأس الجانب البريطاني، خلال أعمال اللجنة، وزيرة الدولة للتجارة وتنمية الصادرات في المملكة المتحدة، البارونة رونا فيرهيد.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 120 ألف بريطاني، يعيشون ويعملون بدولة الإمارات، فضلاً عن وجود عدد من أكبر وأهم الشركات البريطانية في أسواق الدولة، يقدر عددها بنحو 6000 شركة، ما يجعل المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي بدولة الإمارات، وعلى صعيد السياحة تحتل السوق البريطانية حيزاً مهماً، إذ بلغ عدد السياح البريطانيين إلى الدولة في 2018، نحو 1.5 مليون سائح.

من جانبها، قالت البارونة رونا فيرهيد إن «دولة الإمارات تشكل محوراً تجارياً حيوياً، وتلعب دوراً أساسياً في تسهيل التجارة والاستثمار في المنطقة». وأوضحت فيرهيد أنها، باعتبارها الوزيرة المسؤولة عن ملف مشاركة المملكة المتحدة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، فإنها تؤكد التزام المملكة المتحدة بتحقيق مشاركة متميزة، مؤكدة أن بريطانيا كانت من أولى الدول الداعمة لاستضافة دبي للحدث العالمي، وأيضاً من أولى الدول التي أكدت مشاركتها في المعرض.

يذكر أن عدد الشركات البريطانية المسجلة على منصة السوق الإلكترونية العالمية لـ«إكسبو 2020»، بلغ نحو 1321 شركة بريطانية، منها 977 شركة صغيرة ومتوسطة.