1.73 مليون نزيل في فنادق الشارقة خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع، بأن «السنوات الماضية شهدت ارتفاعاً ملموساً في أعداد نزلاء الفنادق بالإمارة التي وصل إجمالي عددها في عام 2018 إلى 1.73 مليون نزيل، في حين بلغ إجمالي عدد الليالي المحجوزة خلال الفترة نفسها 3.79 ملايين ليلة، وبلغ إجمالي إيراداتها مجتمعة 633 مليون درهماً، حيث شهدت الفنادق في إمارة الشارقة معدل إشغال يصل إلى %65 والشقق الفندقية وصلت إلى %60».

وأضاف المدفع لـ«الإمارات اليوم»، أن «الجنسيات الخمس الأولى التي استقطبتها الإمارة خلال عام 2018، هي الروسية وتتضمن (روسيا ورابطة الدول المستقلة والبلطيق)، حيث بلغ عدد الزوار إلى الإمارة أكثر من 392 ألف زائر، فيما تخطى عدد الزوار من سلطنة عمان حاجز 145 ألف زائر، ونحو 122 ألفاً من الصين، و117 ألفاً، و113 ألف زائر من السوقين السعودية والهندية لكل منهما على التوالي».

وتابع: «يشهد عام 2019 منذ بدايته إقبالاً واسعاً من السياح والزوار كافة، ونتوقع أن ترتفع نسبة التدفقات السياحية خلال العام الجاري، خصوصاً أننا نقدم منتجاً سياحياً مميزاً يتضمن سلسلة من البرامج والأنشطة والمبادرات السياحية والترفيهية التي تثري تجربة السائح وتتلاءم مع مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، ما سيسهم بشكل كبير في دعم مساعينا لجذب أعداد كبيرة من السياح للإمارة».

وقال المدفع: «في إطار ما تشهده دولة الإمارات من تقدّم وتطور في شتى القطاعات، يعد القطاع السياحي النبض الحيوي لقطاعات عدة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي الذي بات اليوم قائماً على مجالات متعددة، مثل المعرفة والابتكار والسياحة وغيرها استعداداً لمرحلة ما بعد النفط». وأشار إلى أننا نلتزم في إطار «رؤية سياحة الشارقة 2021» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرامية إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021، بمواصلة جهودنا في تعزيز القطاع السياحي، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أنه بفضل الجهود وتعاون الشركاء كافة فقد وصلت نسبة تحقيقنا للرؤية حتى هذا اليوم لـ70%، بما يعادل 7 ملايين زائر لإمارة الشارقة.