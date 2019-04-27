2800 عارض من المنطقة والعالم يشاركون في «سوق السفر العربي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

ينطلق غداً في دبي «سوق السفر العربي»، الحدث الأهم على مستوى قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة 2800 عارض من المنطقة والعالم، يمثلون وكلاء السفر وشركات السياحة وسلاسل الفنادق المحلية والعالمية، لعرض أحدث المنتجات والخدمات السياحية، لضمان الوجود النشط داخل أسواق المنطقة، بما تمتلكه من إمكانات وفرص واعدة، رغم التحديات التي شهدها قطاع السياحة والسفر العالمي خلال الأعوام القليلة الماضية.

ويأتي انعقاد الدورة الـ26 من الحدث، الذي شهد خلال دورته لعام 2018 إبرام صفقات بما يقرب من 2.5 مليار دولار، تزامناً مع مساعي دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للحركة السياحية عبر الاستمرار في تطوير الخطط الرامية إلى استدامة القطاع، ورفده بعناصر النمو اللازمة، التي كان آخرها استراتيجية دبي السياحية 2025، التي شكّلت خريطة طريق لمستقبل القطاع في المرحلة المقبلة.

وجهة رائدة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تُعد مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي جزءاً مهماً من جهودنا الرامية إلى زيادة مستوى وعي زوّارنا من مختلف دول العالم بدبي كوجهة رائدة للسياحة والسفر، تمتاز بالتنوّع، وتوفّر العديد من الخيارات للزوّار من حول العالم، ويسرّنا أن نواصل دعمنا لهذا الحدث المهم في دورته الـ26، فيما نحرص كذلك على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المستمر مع شركائنا في قطاع السياحة، الذين يلعبون دوراً رئيساً في تنويع مقوّمات وعروض المدينة لتلبية تطلّعات الزوّار من مختلف أنحاء العالم»، مضيفاً أنّ مفهوم الدورة الـ26 لمعرض سوق السفر العربي يرتكز على التشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لما لهما من تأثير واضح في إحداث تغيير في المشهد العام للسياحة والسفر في العالم.

الوسائل التسويقية

وعن الأساليب والوسائل التسويقية الجديدة، أضاف كاظم: «تبنّت دبي بالفعل استراتيجية الإعلام الرقمي والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع اهتمامها بالاستعداد للمستقبل، والتشجيع على الحصول على التقنيّات البديلة الرائدة، بهدف تطوير العروض والمقوّمات السياحية. وباعتبارنا مركزاً عالمياً للابتكار، ستستمر دبي في دعم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير عروضنا وخدماتنا ومنتجاتنا، والطرق التي نتواصل بها مع العملاء الذين أصبحوا يعتمدون بشكل كبير على التقنيات الحديثة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ قرار السفر. وعلى الرغم من المنافسة العالمية الشديدة في هذا القطاع، إلاّ أن رؤيتنا ترتكز على تعزيز مكانة دبي كأكثر مدن العالم زيارة وابتكاراً».

أسواق جديدة

وحرص القائمون على القطاع السياحي في دبي على دعم الاستراتيجية السياحية الجديدة بمجموعة من العناصر التي تضمن لها المرونة، وتُمكنها من تحقيق أهدافها الطموحة، المتمثلة في اجتذاب ما بين 23 و25 مليون زائر بحلول عام 2025، وذلك بالاعتماد على خمس أولويات، هي: استمرار الريادة في الأسواق الأساسية والمتنوعة، وتنويع المصادر في الأسواق، والحفاظ على المقومات السياحية ذات المستوى العالمي، والتواصل من خلال التسويق الشخصي الذكي، وتعزيز جاذبية دبي وجهةً رائدة للأعمال.

ويتسم المنتج السياحي في دبي بتناسبه مع متطلبات مختلف أنواع السياحة، سواء العائلية أو سياحة الأعمال والحوافز والمؤتمرات والمعارض وسياحة المهرجانات.

المنتج السياحي

وتعد السياحة البحرية من القطاعات الواعدة التي تعتمدها دبي خلال المرحلة المقبلة، لإضفاء المزيد من الزخم على القطاع السياحي، في ضوء مؤشرات إيجابية عدة، حيث استقبلت الإمارة مجموعة كبيرة من السفن السياحية هذا العام فيما يعد امتداداً للنجاحات التي تحققت خلال العامين الماضيين، حيث استقبلت دبي 150 رحلة بحرية سياحية على متنها أكثر من 725 ألف زائر خلال موسم 2017/‏‏‏‏‏2018، بزيادة قدرها 15% على الموسم 2016/‏‏‏‏‏2017.

وخلال الموسم الحالي، استقبلت الإمارة، لأكثر من مرة، خمس سفن سياحية في يوم واحد، تحمل الواحدة منها نحو 25 ألف سائح، كما قررت 10 شركات اتخاذ دبي محطة رئيسة لبرنامج رحلاتها خلال الموسم الشتوي. وبالتزامن مع ذلك، اعتمدت الإمارة مجموعة من الإجراءات الهيكلية لمواصلة دعم القطاع، تمثلت في اعتماد تأشيرة متعددة الزيارات للسياح البحريين، والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المحطات السياحية البحرية.

وجهات متنوعة

وتشتهر دبي بوجود عدد كبير من معالم الجذب السياحي، من أبرزها «برج خليفة»، البناء الأعلى في العالم، بينما شهدت دبي مجموعة جديدة من هذه المعالم، كان أشهرها جزيرة «بلو واترز»، التي يوجد بها «عين دبي»، أكبر عجلة ترفيهية في العالم، وهي ترتفع عن الأرض بمقدار 250 متراً، وتضم مجموعة كبيرة من المرافق الترفيهية والوحدات السكنية الفاخرة. كما تم أخيراً افتتاح «ذا بوينت نخلة جميرا»، التي تعد وجهة بحرية ترفيهية من الطراز الرفيع.

وتخطط دبي خلال الفترة المقبلة لافتتاح مجموعة إضافية من مناطق الجذب السياحي، مثل «مرسى العرب» الممتد على مساحة أربعة ملايين قدم مربعة، ويتكون من جزيرتين على طرفي فندق «برج العرب»، إحداهما للترفيه والسياحة العائلية، والأخرى لمنتجع حصري فاخر. كما ستشهد الإمارة قريباً افتتاح «سوق جزيرة ديرة الليلي» الذي يعد الأكبر في العالم، إذ يضم أكثر من 5000 متجر.

وسيشكل مشروع «خور دبي»، الذي من المفترض أن يكتمل في عام 2025، واحداً من أهم المزارات السياحة في المنطقة والعالم، نظراً لوجود «برج خور دبي»، البالغة كلفته مليار دولار أميركي (3.68 مليارات درهم) في منتصفه، والذي يتوقع أن يكون أعلى بناء في العالم.

وتواصل دبي تطوير الإطار التشريعي لقطاع السياحة ليتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، واعتمدت الإمارة مجموعة من التسهيلات لمنح ركاب الترانزيت تأشيرات خاصة، وإعفاء رعايا العديد من الأسواق المصدرة للسياحة من الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول، إلى جانب التأشيرات الأخرى الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال والمتقاعدين.

وبالفعل، توجت هذه الجهود المتواصلة بالعديد من الإنجازات، حيث أصبحت دبي حاضرة بقوة في مختلف التصنيفات السياحية، حتى وصلت في عام 2018 إلى المرتبة الرابعة عالمياً في تصنيف «ماستر كارد» لأكثر المدن جذباً للسياح، متقدمة على العديد المقاصد السياحية العريقة والمدن الشهيرة، مثل نيويورك، وطوكيو، وكوالالمبور، وميلان، وسنغافورة، وذلك بعد أن بلغ عدد زوار الإمارة 16.66 مليون شخص.

مطار دبي

ولم تكن هذه النجاحات وليدة المصادفة، بل جاءت نتيجة لتضافر جهود جهات عدة، فمطار دبي الدولي حافظ على صدارته كأكثر مطارات العالم استقبالاً للزوار الدوليين منذ عام 2014، حين أزاح مطار هيثرو في لندن وحتى الآن. وخلال عام 2018 استقبل المطار أكثر من 89 مليون مسافر، مع توقعات قوية بارتفاع هذه النسبة في العالم الجاري ليصل إلى هدفه الأكبر المتمثل في صدارة مطارات العالم من حيث عدد المسافرين عموماً في عام 2021. وفي ديسمبر من عام 2018 احتفل المطار بالمسافر رقم مليار، ليكون في حد ذاته قصة نجاح فريدة.

وواصلت «طيران الإمارات» أداءها المتميز، إذ بلغ عدد الركاب الذين نقلتهم خلال عام 2018 إلى أكثر من 59 مليون راكب، وقدمت على رحلاتها المغادرة من دبي أكثر من 66 مليون وجبة طعام، وناولت أكثر من 36 مليون حقيبة في دبي إلى مختلف محطات شبكة خطوطها البالغة 157 مدينة في 86 دولة عبر قارات العالم الست، وعلاوة على ذلك سيرت الشركة في العام نفسه أكثر من 192 ألف رحلة، وقطعت طائرات أسطولها، البالغ عددها 274 طائرة، نحو 908 ملايين كيلومتر حول الكرة الأرضية، ومن المنتظر أن يشهد عام 2019 نمواً قوياً جراء تعزيز التعاون مع شركة «فلاي دبي»، والاستفادة من دمج شبكتي الناقلتين.

وضمن مساعيها لتبني أحدث التقنيات الهادفة إلى تعزيز تجربة السفر لدى العملاء، ستقوم «الناقلة» التي بنت سمعتها خلال العقود القليلة الماضية على التميز والعناية بأدق التفاصيل بإطلاق أول «مسار بيومتري» في العالم في مبنى السفر رقم (3)، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث سيتم الاعتماد على تقنيات القياسات الحيوية، مثل التعرف إلى الوجه ومسح قرينة العين داخل «نفق ذكي»، يُشكل أول نظام لمراقبة جوازات السفر، والتأكد من الأوراق الثبوتية دون تدخل بشري أو الحاجة إلى ختم جواز سفر، ما يتيح للمسافرين التنقل وإنهاء إجراءات السفر بمنتهى السهولة واليسر.

قطاع الضيافة

على صعيد البنية التحتية لقطاع الضيافة، ومع نهاية عام 2018، بلغ عدد المنشآت الفندقية في دبي 716 منشأة، بواقع 519 فندقاً، و197 شقة فندقية، تقدم جميعها مجموعة واسعة من الخيارات التي تناسب مختلف الفئات، إذ تشتهر الإمارة بفنادقها الفخمة ذات الطرز المعمارية الفريدة، وخدماتها الفريدة، وذلك إلى جانب الخيارات الاقتصادية.

وحقق قطاع الضيافة نمواً بنسبة 8% خلال عام 2018، بالمقارنة مع عام 2017، حيث وصلت أعداد الغرف والشقق الفندقية إلى 115 ألفاً و967 غرفة. ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 76%، فيما بلغ عدد الليالي الفندقية 30.13 مليون ليلة، كما استقر معدل طول مدة الإقامة الفندقية عند 3.5 ليال فندقية.