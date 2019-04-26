30 % نمواً في إنفاق شركات التعهيد على استخدامات الذكاء الاصطناعي في 2019

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المدير العام لمدينة دبي للتعهيد، عمار المالك، إن قطاع التعهيد في الدولة من المتوقع أن يسجل نمواً نسبته 30% في إنفاق الشركات العاملة به على الاستعانة بخدمات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2019.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش فعاليات «مؤتمر قطاع التعهيد 2019»، الذي عقد في دبي أمس، أن دراسة مشتركة أجرتها مدينة دبي للتعهيد، التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، بالتعاون مع شركة «ديلويت الشرق الأوسط»، كشفت عن تجاوز حجم الإنفاق على قطاع التعهيد والخدمات المشتركة في دولة الإمارات 17.6 مليار درهم (4.8 مليارات دولار) خلال عام 2018، فيما توقعت الدراسة أن يقفز حجم الإنفاق على القطاع إلى 25 مليار درهم (6.8 مليارات دولار) بحلول عام 2023.

وأوضح أن إجمالي عدد الشركات العاملة حالياً في مدينة دبي للتعهيد يجاوز 140 شركة في قطاعات متنوعة، لافتاً إلى أن النمو المتوقع لقطاع التعهيد في دولة الإمارات نهاية العام الجاري يصل إلى 8%. ولفت إلى أن أبرز المتغيرات الأخيرة في القطاع تركز في زيادة إقبال الشركات على الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مبيناً أن الإمارات والسعودية تستأثران بحصة تراوح بين 50 و60% من عدد الشركات العاملة بقطاع التعهيد في المنطقة. وذكر أن الإنفاق على خدمات قطاع التعهيد في دولة لإمارات نما خلال عام 2018 بنسبة 8.3%، مقارنة بنسبة 5% لعام 2017، ما يشير إلى أن توجهات الدولة تجاه التحول الرقمي انعكست إيجاباً على القطاع، بفضل الطلب على هذه الخدمات من العديد من القطاعات، ومن أبرزها القطاع المالي، والاتصالات، والقطاع الحكومي.

وكشف أن نسبة 80% من الشركات العاملة في قطاع التعهيد بدولة الإمارات تتجه حالياً للاعتماد بشكل أساسي على أنظمة تكنولوجية حديثة في خدماتها، بدلاً من الاعتماد على أنظمة تقليدية.