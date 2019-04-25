«طيران الإمارات»: «حجوزات الناقلة» إلى دبي واعدة للغاية في 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت «طيران الإمارات» بأنها ستطلق «الدرجة السياحية الممتازة» على رحلاتها الجوية، خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن الحجوزات المستقبلية، خلال الصيف الجاري والخريف، ضمن شبكتها إلى دبي، في وضع صحي، ولبقية العام واعدة للغاية.

وذكرت «الناقلة»، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، للإعلان عن فعاليات سوق السفر العربي، التي تنطلق الأحد المقبل، بمشاركة 2500 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، أنها استطاعت نقل 3.2 ملايين مسافر خلال رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» عبر 84 وجهة منذ بدء الشراكة.

«سوق السفر»

وتفصيلاً، قالت شركة «ريد ترافيل إكزيبشنز»، إن النسخة الـ26 من معرض «سوق السفر العربي»، التي ستبدأ يوم الأحد المقبل، وتمتد على مدار أربعة أيام، ستستقبل أكثر من 2500 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، كما سترحب بنحو 40 ألف زائر من المتخصصين في صناعة الضيافة والسفر والسياحة، بمشاركة ممثلين عن 150 دولة، و65 جناحاً وطنياً، وأكثر من 100 عارض جديد يشاركون للمرة الأولى في هذا الحدث.

وأضافت الشركة، خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، أنها ستطلق «أسبوع السفر العربي»، الذي يضم تحت مظلته أربعة أحداث رئيسة ويقام للمرة الأولى خلال معرض سوق السفر العربي 2019، إذ سيضم «الأسبوع» كلاً من معرض سوق السفر العربي 2019، وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة، بالإضافة إلى منتدى «كونيكت» الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، وفعالية يوم المستهلك «هوليداي شوبر» المخصصة للمستهلكين في قطاع الضيافة والسفر.

وذكرت أنه وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن من المتوقع أن يرتفع الإسهام المباشر لقطاع السفر والسياحة في اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.1% سنوياً، ليصل إلى 108.4 مليارات درهم بحلول عام 2028. وقال مدير محفظة معرض سوق السفر العربي وسوق السفر العالمي في لندن، كلود بلان: «(أسبوع السفر العربي) سيكون محركاً رئيساً لجذب أفضل الوجهات العالمية في قطاع السفر، التي تهم المستهلكين ورواد السفر في الشرق الأوسط، ونعمل على تسويق منطقة الشرق الأوسط لمنظمي الرحلات السياحية والمتخصصين بقطاع السفر في الخارج».

التكنولوجيا الحديثة

من جانبه، قال المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عصام كاظم: «تبنّت دبي بالفعل استراتيجية الإعلام الرقمي والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع اهتمامها كذلك بالاستعداد للمستقبل، والتشجيع على الحصول على التقنيات البديلة الرائدة بهدف تطوير العروض والمقومات السياحية».

وأضاف: «باعتبارنا مركزاً عالمياً للابتكار، ستستمر دبي في دعم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير عروضنا وخدماتنا ومنتجاتنا والطرق التي نتواصل بها مع المسافرين المعاصرين، الذين أصبحوا يعتمدون بشكل كبير على التقنيات الحديثة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ قرار السفر، وعلى الرغم من المنافسة العالمية الشديدة في هذا القطاع، إلا أن رؤيتنا ترتكز على تعزيز مكانة دبي كأكثر مدن العالم زيارة وابتكاراً».

الدرجة السياحية

من جهته، قال النائب التنفيذي لرئيس «طيران الإمارات» والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، تييري أنتينوري، إن «(الناقلة) ستطلق (الدرجة السياحية الممتازة) على رحلاتها الجوية خلال العام المقبل».

وأضاف أنتينوري لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر الصحافي لسوق السفر العربي في دبي، أمس، أن «(طيران الإمارات) تعمل في هذا الصدد على محاور عدة، مثل نوعية المقاعد على الدرجة الجديدة، فضلاً عن الترفيه الداخلي والخدمات، وغيرهما»، مضيفاً أن «الهدف هو إتاحة أفضل منتج للمسافرين على مستوى قطاع النقل الجوي في العالم».

وذكر أن «الخدمة الجديدة التي تصنف بين درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، تستهدف المسافرين الذين يتطلعون لتجربة سفر مختلفة وبمزايا أكثر».

وأشار في كلمته، خلال المؤتمر، إلى أن 70% من زوار معرض «إكسبو 2020 دبي» سيصلون الإمارة عن طريق النقل الجوي، وبصفتنا الشريك الرسمي للمعرض، سيكون للناقلة دور كبير في دعم نجاح المعرض، لافتاً إلى جاذبية دبي مدينةً مركزيةً لاتزال قوية، حيث نما عدد ركاب الناقلة الذين زاروا دبي بنسبة 9%، في النصف الأول من السنة المالية المنتهية في مارس من العام الجاري.

وأوضح أن الحجوزات المستقبلية للناقلة، خلال هذا الصيف والخريف، ضمن شبكتها إلى دبي، في وضع صحي، وبقية العام واعدة للغاية.

وأضاف: «عززت (طيران الإمارات) خيارات المتعاملين حيث أطلقت خدمات إلى أربع وجهات جديدة، وأضافت رحلات إلى 20 وجهة قائمة، ورفعت السعة المقعدية إلى ثماني مدن، كما نمت شبكة طائرات (A380) إلى 51 مدينة عالمية، وتعد فيتنام والأردن وموريشيوس وتايلاند، أمثلة رائعة على التعاون لجذب أسواق مصادر جديدة وشرائح جديدة من الزوار».

وتابع أنتينوري: «نواصل العمل لرفع مستوى تجربة المتعاملين، إذ يتم توصيل مليون مسافر بشبكة الـ(واي فاي) شهرياً، وهو متوافر الآن على 100% من الطائرات، وسيكون لدى 225 طائرة في أسطول الشركة بث تلفزيوني مباشر هذا العام».

وذكر أن الناقلة استطاعت نقل 3.2 ملايين مسافر خلال رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي»، عبر 84 وجهة منذ بدء الشراكة.

وقال خلال عام 2019، سيتم توسيع شبكة رحلات الرمز المشترك، مع إطلاق وجهتَي «فلاي دبي» الجديدتين نابولي وبودابست، بالإضافة إلى العديد من الرحلات الأخرى قيد الإعداد.

«إعمار للضيافة» تفتتح 5 فنادق في 2019

أعلنت «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، أمس، عزمها افتتاح أربعة فنادق جديدة في دبي هذا العام، تحت مظلة علامتيها التجاريتين «العنوان للفنادق والمنتجعات»، و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل «روف للفنادق»، المشروع المشترك بين «إعمار العقارية» و«مراس»، على افتتاح فندق جديد يثري الوجهات الفندقية المميزة من الفئة المتوسطة في المدينة.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، أمس، ستفتتح «العنوان للفنادق والمنتجعات» فندقين جديدين في «وسط مدينة دبي»، هما «العنوان فاونتن فيوز»، و«العنوان سكاي فيو». أما «فيدا للفنادق والمنتجعات» فستفتتح فندقَي «فيدا ذا هيلز»، و«فيدا هاربر بوينت».

بدورها، ستبدأ «روف للفنادق» استقبال الضيوف في أحدث وجهاتها «روف آت ذي بارك».