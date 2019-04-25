القمزي: الشراكات تفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتميز في استدامة الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت اقتصادية دبي شركاءها من القطاعين الحكومي والخاص في الدورة الرابعة من ملتقى الشركاء 2019، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصاً منها على توثيق العلاقات مع شركائها، والتأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الأعمال في دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

وأكد المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، في بيان صادر أمس، أن تلك الشراكات تفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتميز في استدامة الأعمال.

وقال القمزي إن اقتصادية دبي تتخذ الشراكة منهجاً لتحقيق رسالتها المتمثلة في رفع تنافسية الأعمال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى العملاء، وكذلك تبادل المعرفة والخبرة في مختلف المجالات التي تمتلكها الشركات الخاصة والقطاع الحكومي.

وأضاف: «تفتخر اقتصادية دبي بعقد أكثر من 61 اتفاقية استراتيجية مع مختلف الجهات التخصصية من القطاعين الحكومي والخاص في عام 2018، وهي مستمرة في توطيد علاقاتها مع مختلف الجهات من أصحاب المصلحة في عام 2019 والأعوام المقبلة».

ووفقاً للبيان، كرم القمزي، خلال الملتقى ما يزيد على 66 شريكاً استراتيجياً من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، الذي شمل مختلف المجالات.