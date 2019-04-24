2.89 تريليون درهم أصول البنوك خلال مارس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بلغ إجمالي قيمة الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية، 2.895 تريليون درهم مع نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة مع 2.909 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير السابق، وذلك حسبما أعلن المصرف المركزي أمس.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2%، من تريليون و671.9 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2019، إلى تريليون و675.1 مليار درهم مع نهاية شهر مارس الماضي. وخلال شهر مارس، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 20.1 مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار 17.4 مليار درهم في ودائع المقيمين، وانخفاض بمقدار 2.7 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 2.2% من 501.1 مليار درهم في نهاية شهر فبراير، إلى 512 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2019. كما ارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 0.6% من تريليون و321.3 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2019، إلى تريليون و328.6 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2019.