«إعمار للتطوير» تقرّ توزيع مليار درهم نقداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافق الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية لشركة «إعمار للتطوير»، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.04 مليار درهم، أي ما يمثل 26% من رأسمال الشركة أو 26 فلساً للسهم.

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، إضافة إلى تعيين KPMG كمدققين ماليين لعام 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية»، محمد العبار: «تعتمد (إعمار للتطوير) استراتيجية تقوم على تعزيز النمو والاستعداد لمواكبة المستقبل، من خلال مواصلة العمل على تأسيس وجهات سكنية ذكية تلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء، كما نتواصل أيضاً مع المستثمرين في أهم الأسواق العالمية، وفي مقدمتها الصين، لنلقي الضوء على تميز أساليب الحياة العصرية التي تقدمها وجهاتنا».