«فلاي دبي» تطلق رحلات مباشرة إلى سوتشي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن إطلاق رحلاتها المنتظمة إلى مدينة سوتشي الروسية لتوفر رحلات مباشرة بين دبي وهذه المدينة بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الاثنين والجمعة.

وأوضحت الشركة في بيان أن رحلاتها إلى سوتشي ستنطلق في السابع من يونيو المقبل، لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية وخليجية توفر رحلات مباشرة إلى سوتشي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «السوق الروسية تعد إحدى أسواقنا المهمة، ونحن سعداء بإعلان رحلاتنا المباشرة إلى مدينة سوتشي التي ستعمل على تعزيز حركة التجارة والسياحة والسفر بين البلدين».

من جهته، قال نائب رئيس أول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون ايفندي: «التغييرات الأخيرة في متطلبات التأشيرة للروس والمواطنين الإماراتيين الذين يزورون كلا البلدين، ستجعل هذه المدينة السياحية الواقعة على ساحل البحر الأسود في روسيا خياراً مثالياً للمسافرين».