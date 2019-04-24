إطلاق أداة لتسويق العقارات عبر الزيارات الافتراضية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شهدت قمة الوساطة العقارية في دبي، أمس، إطلاق أدوات تكنولوجية جديدة تركز على قطاع الوساطة، أبرزها أداة لتسويق العقارات عبر الزيارات الافتراضية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيوت. كوم»، التي نظمت القمة المتخصصة في التسويق العقاري، حيدر علي خان، إن الشركة أطلقت أداة «سمارت ليد»، التي من شأنها إمداد الوسطاء العقاريين بمعلومات شاملة حول العملاء الذين يتواصلون معهم، فضلاً عن أداة «مراجعة الأداء»، وأداة «ترو تشيك» لضمان صلاحية وجدوى الوحدات العقارية المتاحة.

وأضاف خان، في تصريحات صحافية على هامش القمة، أن القمة في دورتها الأولى ناقشت تأثيرات التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها، في قطاع العقارات، كما أن الخبراء المشاركين في القمة قدموا حلولاً ابتكارية للتحديات الراهنة التي تواجهها السوق العقارية.

من جهته، أوضح الرئيس الإقليمي لأسواق «غوغل» الناشئة، فرحان قريشي، أن قمة الوسطاء العقاريين تشكّل فرصة لاستشراف ثلاثة اتجاهات عالمية رئيسة، لها الأثر الأكبر في قطاع التسويق، تتمثل في سرعة تحقيق رضا العملاء للتكنولوجيا ومدى هذا الرضا والقبول، علاوة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وأخيراً توقف الصناعات التقليدية.

وأضاف قريشي أنه «خلال سنوات مضت، عملنا مع (بيوت. كوم) لانتهاج تحول رقمي في مجال صناعة العقار بدولة الإمارات، بدءاً من تطوير قدرة الآلة على التعلم لتشكيل قاعدة عملاء أكثر ذكاء تجاه استخدام أحدث التقنيات، مثل تطبيق الـ(ويب التصاعدي)، وذلك بهدف توفير أفضل الخبرات للعملاء على منصتهم الرقمية».