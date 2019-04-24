449 مليون درهم صافي أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» الربعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة إيرادات بلغت 3.14 مليارات درهم مقارنة بـ3.33 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حققت الشركة نمواً في صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز، بنسبة 14% لتصل إلى 449 مليون درهم، في حين ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.7%.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه وفقاً للفترات الربعية السابقة، زادت عائدات الهاتف الثابت بنسبة 9% لتصل إلى 611 مليون درهم، بينما تراجعت عائدات الهاتف المتحرك بنسبة 8% إلى 1.66 مليار درهم، بسبب الانخفاض في عائدات الخدمات الصوتية وزيادة استهلاك البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات للاتصالات المتكاملة»، عثمان سلطان: «لقد استهللنا هذا العام ببداية جيدة، إذ واصلنا العمل على تحفيز كفاءة الأعمال للحفاظ على الربحية وزيادة نفقاتنا الرأسمالية، وحرصنا في الوقت نفسه على التجهيز لإطلاق الجيل الخامس، في وقت قريب جداً العام الجاري».

وأشار إلى أن «نمو الأرباح، قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح، يعكس مستوى عالياً من كفاءة العمليات في مختلف الأعمال».

وأوضح أن «قطاع الاتصالات يواجه تحديات كبيرة تتعلق بعائدات الخدمات الصوتية وتسييل البيانات، وهذا الأمر ينعكس بوضوح على نتائجنا الرئيسة، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 5.7% لتصل إلى 3.14 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2019»، عازياً ذلك في المقام الأول إلى انخفاض عائدات الهاتف المتحرك بنسبة 8% لتصبح 1.66 مليار درهم.

وبيّن أن «انخفاض عدد مشتركي الهاتف المتحرك يرجع إلى قطع الخدمة عن قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف مسبقة الدفع، التزاماً بمتطلبات حملة (رقمي هويتي)، إضافة إلى استراتيجية الشركة التي تركّز على شريحة المشتركين بنظام الدفع الآجل ذات القيمة الأعلى».

3.14

مليارات درهم إيرادات

الشركة خلال الربع

الأول.