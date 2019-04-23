%98 معدل بقاء الشركات الفردية في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن العدد الإجمالي لرخص شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في إمارة دبي وصل إلى 2829 رخصة، منها 1941 رخصة جديدة منذ عام 2014، و888 رخصة قائمة تحولت إلى رخصة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، سواء كانت فردية أو غيرها، مؤكداً أن معدل بقاء هذه الشركات يصل إلى 98%.

وبحسب التقرير، فقد وصل عدد هذه الشركات خلال عام 2018 إلى 541 شركة، بزيادة تصل إلى 13% مقارنةً بـ477 شركة خلال عام 2017.

ووصل عدد رجال الأعمال إلى 2487 رجل أعمال، يشكلون 87.9% من إجمالي العدد الكلي، في حين وصل عدد سيدات الأعمال إلى 342 سيدة أعمال، بمعدل 12.1%.

وأوضح التقرير أن توزيع رخص شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، بحسب النشاط كانت كالتالي: التجارية (79.2%)، المهنية (16.9%)، الصناعية (2.4%)، السياحية (1.5%).

أما بالنسبة لتوزيع هذه الشركات حسب أبرز خمس مناطق في إمارة دبي، التي تشكل 56%، فقد كانت الحصة الكبرى في منطقة برج خليفة التي استحوذت على نسبة (25%)، تليها منطقة بور سعيد (10%)، ثم منطقة المركز التجاري الأول (9%)، ومنطقة القرهود (7%)، وأخيراً منطقة الفهيدي (5%).

وأشار التقرير إلى أن أبرز 10 أنشطة لرخص شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في إمارة دبي تركزت على التجارة العامة، والاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، والوساطة في بيع العقارات وشرائها، والاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها، والوساطة في تأجير العقارات، والاستثمار في المشروعات الزراعية وتأسيسها وإدارتها، وتجارة الملابس الجاهزة، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل، وتجارة الأحذية، وأعمال الأصباغ والدهانات.

ووفقاً لاقتصادية دبي، فإنه يجوز لشخص واحد من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون، تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، واختصاراً بعبارة «ذ.م.م». ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالكها، وأن تتبعه عبارة: «شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة».

ولا يجوز‭ ‬لمواطني‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة الشخص الواحد ‬ذات‭ ‬مسؤولية‭ ‬محدودة، فيما تندرج جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬ومعظم الأنشطة المهنية ضمن‭ ‬شركة الشخص الواحد‭ ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المحدودة، ولا يسمح بأنشطة الاستشارات إلا إذا كانت هناك موافقة من قبل الجهة المنظمة للنشاط.

وتؤكد اقتصادية دبي أنها تعمل من خلال قطاع الترخيص والتسجيل التجاري، على رفع مستوى كفاءة الأداء، وتوفير بيئة خدمية متميزة لتحقيق سعادة مجتمع الأعمال، وتلبية احتياجاتهم في مختلف مناطق الإمارة.

وأطلقت اقتصادية دبي «نادي دبي للأعمال»، أول جهة تحصل على تصنيف ست نجوم على مستوى دولة الإمارات، لتقديم تجربة استثنائية لسعادة المتعاملين.

أما «الصالة الذكية» فتعنى بتقديم الخدمات ذاتياً لجمهور المتعاملين من أصحاب الرخص التجارية في مقر اقتصادية دبي بـ«قرية الأعمال». وتقدم الصالة الذكية خدماتها للمتعاملين على مدار 24 ساعة.

ودشن القطاع «خارطة دبي للأعمال»، المنصة الرقمية الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، التي تتضمن دليلاً تفاعلياً يوضح انتشار أنشطة الأعمال الرئيسة جغرافياً في مدينة دبي.

• يجوز لشخص إماراتي أو من مواطني مجلس التعاون تأسيس وتملّك شركة ذات مسؤولية محدودة.