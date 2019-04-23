5 أيام عمل حداً أقصى للموافقة على طلب ترخيص الاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: أبوظبي ــ وام

حدد قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد خمسة أيام عمل فقط، أقصى مدة للحصول على الموافقة على طلب ترخيص للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، إذا كان هذا المشروع مدرجاً ضمن القائمة الإيجابية التي جرى تحديدها بموجب قانون الاستثمار الأجنبي.ويمنح القانون، الذي صدر نهاية عام 2018، المستثمر الأجنبي الحق في نسبة تملك تصل إلى 100% في المشروع، إضافة إلى حوافز ومزايا تنافسية أخرى.

مزايا للشركات

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فقد تضمنت المزايا والضمانات التي تمنح للمشروعات الأجنبية 10 مزايا، منها: معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية، والسماح بتحويل كامل الأرباح السنوية الصافية، وتحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشروع إلى خارج الدولة، وتحويل رواتب وتعويضات العاملين في هذه الشركات إلى خارج الدولة دون قيود.كما تضمنت المزايا إمكانية ادخال شركاء جدد إلى الشركة، ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي، أو تغيير الشكل القانوني لها، والاندماج أو الاستحواذ، دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها.

الملكية والانتفاع

وأكدت الوزارة على ضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها للسلطات ذات العلاقة، وعدم الحجز على أموال المشروع، أو مصادرتها، إلا وفقاً لأحكام القانون، وكذلك منح الحق لمشروعات الاستثمار الأجنبي القائمة بالاحتفاظ بجميع المزايا المقررة لها قبل سريان أحكام القانون، وحق الاستفادة من المزايا المقررة، شريطة توفيق الأوضاع، مع ضمان عدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة للمشروع، فضلاً عن ضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل.

وبشأن الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص، فقد اشترطت تقديم المستثمر الأجنبي طلب الموافقة على ترخيص مشروعه إلى السلطة المختصة بالاستثمار المباشر في الحكومة المحلية، مستوفياً الوثائق المحددة، إذ يتم بعد ذلك إصدار الموافقة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، أو استيفاء جميع الشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة.

الرفض والطعن

ويكون للسلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر الحق في عدم الموافقة على الطلب، أو عرضه على لجنة الاستثمار للنظر فيه. ويجوز لمقدم الطلب التظلم أمام السلطة المختصة خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور قرار الرفض، والطعن لدى المحكمة المختصة خلال 30 يوم عمل، إذا رفض التظلم، أو لم يبت فيه خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه.

ويسري نطاق قانون الاستثمار الأجنبي على جميع مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسس في الدولة، ولا تسري على المشروعات التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية.

معايير التملك

حُددت قائمة المشروعات المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100%، بموجب معايير تتكامل مع الخطط الاستراتيجية للدولة، منها الإسهام في زيادة نسبة الابتكار، والمحافظة على البيئة، وتوفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، وإسهامها في نقل التكنولوجيا، وامتلاكها درجة من الكفاءة والخبرة.