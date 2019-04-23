امتيازات لحاملي «رخصة تاجر» تدعم مشروعاتهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مذكرة تعاون مشترك مع مختبر «إعمار» الداخلي للابتكار «e25»، المخصص لمن لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، لتقديم امتيازات وتسهيلات لحاملي «رخصة تاجر» الصادرة عن اقتصادية دبي من خلال «لتس وورك»، أول شركة ناشئة يطلقها المختبر لتوفير استخدام مساحات عمل لعقد الاجتماعات أو إجراء جلسات عصف ذهني أو تنظيم مشروع إبداعي مشترك.

وذكرت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أنه بموجب الاتفاقية سيقدم فريق عمل «لتس وورك» الخبرات الفنية لأصحاب «رخصة تاجر» في النواحي المختلفة، سواء التسويقية والإدارية والتنظيمية، ومساعدتهم على استكمال إنجازها وتسويق منتجاتهم بالتعاون مع جهات أخرى، والتنسيق بين أصحاب المشروعات، بهدف تبادل الخبرات في ما بينهم، إضافة إلى الحصول على خصومات حصرية للعضوية في شركة «لتس وورك»، التي تضم 20 موقعاً في مختلف أنحاء دبي.

وأضافت أن فريق «رخصة تاجر» في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، سينسق مع المعنيين في شركة «لتس وورك» للتواصل المباشر مع أصحاب الرخصة، وترجمة أفكار مشروعاتهم المبتكرة إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق إضافة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الطرفين سيقدمان الدعم اللوجستي للفعاليات المشتركة من ورش عمل ولقاءات مع أصحاب «رخصة تاجر».

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر بوشهاب، الذي وقع الاتفاقية مع مدير «e25» وعضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة إعمار العقارية، أحمد ثاني المطروشي، إن «الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال دعم مشروعات الشباب، لاسيما التي تمتلك قدرات واعدة تخولها تأدية دور مهم في الاقتصاد المحلي بالإمارة».

وأضاف بوشهاب أن «الاتفاقية ستسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، حيث يقوم فريق (رخصة تاجر) في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم مشروعات الشباب، وتحويل مشروعاتهم إلى مشروعات مستقبلية ناجحة تلعب دوراً مهماً في نمو اقتصاد الوطن المستدام».

من جهته، قال المطروشي: «يسعدنا توقيع الاتفاقية مع اقتصادية دبي، كونها تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي، حيث ستسهم بالتنسيق مع شركة (لتس وورك) في الارتقاء بمشروعات (رخصة تاجر) لاستخدام مساحات عمل مشتركة وتعزيز مستويات نمو هذه المشروعات».

• التسهيلات الجديدة تأتي بموجب اتفاقية بين اقتصادية دبي ومختبر «إعمار» للابتكار.