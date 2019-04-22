1.22 مليون رسالة نصية لتوعية زوار دبي خلال الربع الأول

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

كشفت الإحصاءات الخاصة بمبادرة زوار دبي، التي أطلقتها اقتصادية دبي، بالتعاون مع «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن أنه تم إرسال أكثر من 1.22 مليون رسالة نصية توعوية لزوار إمارة دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تعمل شبكة «دو»، فور وصول الزائر إلى دبي على إرسال رسالة نصية، ترحب به وتعرفه بآلية التواصل مع إدارة حماية المستهلك.

وقال مدير أول توعية المستهلك، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، عبداللطيف المرزوقي، إن إدارة حماية المستهلك حدثت محتوى الرسالة النصية، لترويج تطبيق «مستهلك دبي»، الذي يمكن من خلاله الاستفادة من العديد من الخدمات، التي صممت لحماية حقوق المستهلكين والتجار والمستثمرين.

وأوضح المرزوقي أنه، من خلال التطبيق، بإمكان المستهلك تقديم الملاحظات والاستفسارات، إضافة إلى الشكاوى على المحال التجارية بالطريقة الاعتيادية، أو استخدام خدمة الحماية الذكية، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم في تقديم خدمة شكاوى المستهلكين بتقنية الذكاء الاصطناعي.