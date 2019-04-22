شركة عقارية تطرح 3000 قطعة أرض للمواطنين في العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «براري عين الفايضة» العقارية، أمس، عن إطلاق مشروع «براري عين الفايضة» في مدينة العين، بالقرب من جبل حفيت والمبزرة الخضراء، موضحة أن المشروع يضم 3000 قطعة أرض مخصصة لمواطني الدولة فقط.

وقالت مديرة المشروع في الشركة، كاميليا علقم، خلال لقاء صحافي، إن الشركة طرحت طرق سداد ميسرة ومرنة أمام المواطنين الراغبين في تملك أراضي بالمشروع، مبينة أنهم يمكنهم سداد قيمة الأراضي على مدار أربع سنوات من دون فوائد.

وأضافت علقم أن أسعار قطع الأراضي تنافسية، حيث تبدأ من 489 ألف درهم، ويمكن للمواطنين بناء فلل سكنية عليها، مشيرة إلى أن الشركة تمكنت من بيع منطقة (أ) بشكل كامل، التي تضم 300 قطعة أرض خلال أسبوعين فقط، فيما تم بيع 60% من أراضي المنطقة (ب)، التي تضم أيضاً 300 قطعة أرض، بينما من المتوقع الانتهاء من بيع بقية أراضي هذه المرحلة قريباً، وفتح المجال لبيع أراضي المنطقة (ج) خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن الشركة بدأت العمل في تنفيذ الأعمال التمهيدية بالبنية التحتية للمشروع، بعد أخذ الموافقات من الدوائر والجهات المعنية.

وذكرت علقم أنه وفقاً للمخطط له، فإن من المقرر تسليم الأراضي للمواطنين بعد ثلاث سنوات، موضحة أن الشركة تتيح للمواطنين ستة تصاميم متنوعة يمكن الاختيار من بينها.

وأشارت إلى أن المساحات الخضراء تستحوذ على 60% من المشروع وتتخللها قنوات مائية، إلى جانب حدائق ومرافق متطورة.