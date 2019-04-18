340 مليون درهم الأرباح الصافية لـ«دبي التجاري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجل بنك دبي التجاري، أرباحاً صافية بلغت 340 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 21.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 27.9% لتصل إلى 568 مليون درهم.

وأفاد البنك في بيان، بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 17.6% لتصل إلى 774 مليون درهم، موضحاً أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيس لزيادة الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7.7% وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 40.4%.

واستمرت الإدارة الفاعلة للمصاريف التشغيلية لتنخفض بنسبة 3.7% لتصل إلى 206 ملايين درهم كنتيجة للنهج المنضبط في إدارة المصاريف وتحسن كفاءة التشغيل.

وبلغ اجمالي الموجودات 76.2 مليار درهم كما في 31 مارس 2019 مرتفعاً بنسبة 8.5%.

وارتفعت القروض والسلفيات البالغة 51.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.3% مقارنة بـ46.9 مليار درهم كما في 31 مارس 2018.