اقتصادية دبي تبحث استعداد المورّدين ومنافذ البيع لرمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، ورشة عمل بحضور المجموعات التجارية والمورّدين، ومنافذ البيع الكبيرة بإمارة دبي.

وأفاد بيان عن اقتصادية دبي، بأن تنظيم الورشة يأتي بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من استعداد الشركات لتوفير احتياجات المستهلكين خلال الشهر الفضيل.

وأكدت اقتصادية دبي أنها تسعى إلى تسهيل مبدأ الشفافية في عمليات البيع والشراء، وعدم رفع الأسعار استغلالاً لزيادة الإقبال، وبالتالي توفير تجربة تسوّق عادلة للمستهلكين بقطاع التجزئة في دبي.

ويهدف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تنظيم سلسلة زيارات على مختلف الأسواق التقليدية ومنافذ البيع الكبيرة، فضلاً عن إعداد ندوات وورش عمل، بهدف التأكد من استعداد الموردين ومنافذ البيع للشهر الفضيل.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «اقتصادية دبي تحرص على طرح الحملات والمبادرة الهادفة إلى تعزيز العلاقة بين المستهلك والتاجر، وإضفاء الشفافية في تعاملات البيع، لاسيما في شهر رمضان».