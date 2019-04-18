«واحة الزاوية»: تسليم 1000 قطعة أرض للمواطنين في 2019

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «واحة الزاوية»، خلدون صالح، إن الشركة تلقت حجوزات خلال معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2019»، على أراضي مشروع «ديونز»، الواقع ضمن المرحلة الثالثة من مشروع واحة الزاوية بمنطقة الفقع في مدينة العين، مشيراً إلى أن الشركة ستسلم 1000 قطعة أرض في المرحلة الأولى من «واحة الزاوية»، و100 فيلا في مشروع «أرياف»، للمشترين من المواطنين خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وأوضح صالح في تصريحات صحافية، على هامش المعرض، أن الشركة باعت 20% من أراضي الفلل في مشروع واحة ياس العقاري، المطل على قناة ياس المائية في جزيرة ياس بأبوظبي، وتبلغ 1000 قطعة أرض، خلال شهر، لترتفع بذلك مبيعات هذه الأراضي إلى 90%، وكلها للمواطنين.