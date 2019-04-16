تعويض المسافرين عن الأمتعة المتأخرة أو التالفة

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

من الأشياء الوارد حدوثها، لأي حقيبة سفر في المطار، هو تأخر وصولها، ومبدئياً إذا تأخرت الحقائب فحاول ألا تشعر بالذعر، لأن شركات الطيران لديها طرق لتتبعها، وغالباً يتم إرجاع معظم الأمتعة في نهاية المطاف. أما إذا كانت حقائبك في الرحلة التالية، فيمكنك الحصول عليها في غضون ساعات قليلة، وفي حال تمّ إرسالها إلى المطار الخطأ، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام، وذلك وفقاً للمدير العام لشركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان.

وقال حميدان إن العديد من شركات الطيران تسدد أي نفقات غير متوقعة، ناجمة عن الخسارة أو التأخير، لهذا على المسافرين الاحتفاظ بإيصالات الحقائب، لافتاً إلى أهمية التأكد من تقديم المطالبة على الفور في المطار، وإعطاء عنوان فندقك أو مكان إقامتك، إضافة إلى رقم هاتف يمكن الوصول إليه.

وأوضح أنه إذا فقدت شركة الطيران حقائبك، فيجب أن تتأكد من حصولك على مطالبة مكتوبة بالتعويض عن الأضرار، حيث قد يتطلب هذا شكلاً مختلفاً عن النموذج الأصلي «الأمتعة المفقودة»، على أن تضع في اعتبارك أن الحد الأقصى الذي تدفعه شركة الطيران على الحقائب المفقودة ومحتوياتها، يقتصر حالياً على 3500 دولار فقط لكل مسافر على متن الرحلات الداخلية في أميركا، بينما المعدل يتفاوت لكل مسافر للأمتعة المحددة على الرحلات الدولية، بناء على اتفاقية وارسو، أو اتفاقية مونتريال.

وأضاف: «قد تحتاج إلى بعض الإيصالات لإثبات قيمة العناصر الموجودة في أمتعتك المفقودة، لهذا من الأفضل أن تقوم بتضمين نسخ في أي وثائق ترسلها إلى شركة الطيران»، مشيراً إلى أن شركات الطيران لديها، عادة، قائمة طويلة من العناصر التي لن تكون مسؤولة عنها في حال فقدانها، وتلك عناصر أساسية يمكنك التعرف إليها حسب خط الطيران الذي ستسافر عليه، وغالباً تشمل هذه العناصر المجوهرات والمال والإرث، وغيرها من الأشياء الثمينة؛ لهذا يجب دائماً ترك هذه العناصر في المنزل، أو وضعها في حقيبة اليد.

وبين حميدان أنه إذا فقدت الحقيبة بعد مغادرتك منطقة المطالبة بالأمتعة، فلم تعد لدى شركة الطيران أي مسؤولية تجاهك، بل مع الجهات الشرطية، لافتاً إلى أنه بمجرد حصولك على حقائبك من المطار، تحقق منها فوراً، بحثاً عن أي تلف، أو أي علامات تلاعب، أو سوء معاملة، فإن وجدت أي شيء غير سليم عليك الإبلاغ عن أي ضرر قبل مغادرة المطار، للحصول على تعويض.