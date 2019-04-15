«واحة الزاوية» تطرح 300 قطعة أرض في «ديونز» بعائدات 8% سنوياً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت شركة «واحة الزاوية» للاستثمار والتطوير العقارية عن طرح أراضي مشروع «ديونز» للبيع، خلال فعاليات معرض «سيتي سكيب أبوظبي» الذي ستنطلق فعالياته غداً الثلاثاء، لافتة إلى أن مشروع «ديونز» يقع ضمن المرحلة الثالثة من مشروع «واحة الزاوية» في منطقة الفقع بمدينة العين.

وقال المدير العام للشركة، خلدون صالح، في لقاء صحافي أمس، إن الشركة تتعاون مع مصرف عجمان في بيع وتسويق قطع أراضي المشروع البالغ عددها 300 قطعة أرض، تراوح أسعارها بين 1.2 مليون درهم وتسعة ملايين درهم، بمساحات تراوح بين 15 و60 ألف قدم مربعة.

وأوضح أن المشترين من مواطني الدولة، سيتمكنون من تحقيق عائدات على استثمارهم في قطع أراضي المشروع بنسبة 8% سنوياً، ولمدة خمس سنوات، بكفالة مصرفية من مصرف عجمان.

ولفت إلى أنه على المستثمرين المواطنين دفع كامل قيمة الأرض في مشروع «ديونز» للتمكن من تحقيق عائدات مجزية على استثمارهم، مؤكداً أن المستثمرين سيتمكنون من تحصيل عائدات استثمارهم من السنة الأولى لشراء الأرض.

وقال إن هناك منافسة قوية في السوق العقارية، ما يتطلب طرح طرق تسويق وترويج جديدة من شأنها أن تدفع وتنشط حركة السوق.

وكشف أن قيمة الأرض تتضمن رسوم التسجيل لدى البلدية، البالغة نسبتها 2% من قيمة الأرض، لافتاً إلى أن المواطن يحصل على العائد منذ اليوم الأول لتسجيل الأرض، ويكون له حق التصرف ببيع الأرض في أي وقت، أو رهنها، على ان يتم تسليم الأرض بعد ثلاث سنوات.

وأكد صالح أن الشركة انتهت من بيع جميع أراضي المرحلة الأولى التي تبلغ 2600 قطعة أرض، وأراضي المرحلة الثانية التي تبلغ 3100 قطعة.

من جانبه، قال رئيس دائرة الاستثمار في مصرف عجمان، هاني صبري، إن المصرف يتعاون مع «واحة الزاوية» في هذا المشروع، من خلال تقديم منتج استثماري ذي عائدات مجزية للمستثمرين من مواطني الدولة، وذلك في إطار استراتيجية المصرف لتقديم أفضل الحلول الاستثمارية.