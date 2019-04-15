«دبي الذكية» توقّع مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت» لتسريع التحول الرقمي

المصدر: دبي - وام

وقعت «دبي الذكية»، أمس، مذكرة تفاهم تعاونية مع شركة «مايكروسوفت» الأميركية، في إطار سعيها نحو تحقيق هدفها المتمثل في جعل دبي المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض، وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع عملية التحول الرقمي في جميع أنحاء الإمارة، وتمكين موظفي الحكومة من الابتكار.

وستعمل «مايكروسوفت»، بموجب المذكرة، على تعزيز رحلة «دبي الذكية» نحو عالم التحول الرقمي من خلال اعتماد تقنيات «مايكروسوفت» السحابية، وإعداد دورات تدريبية وورش عمل، في مجال الحوسبة السحابية، وغيرها من التقنيات المرتبطة بها.

وسيتم في إطار المذكرة استخدام مراكز بيانات «مايكروسوفت» الموجودة في دولة الإمارات، والتي من المتوقع افتتاحها العام الجاري، من أجل تسهيل اعتماد مجموعة تقنيات «مايكروسوفت».

وذكرت المدير العام لـ«دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، أن المذكرة ستمكن «دبي الذكية» من المضي قدماً نحو إتاحة التكنولوجيا لجميع القاطنين في المدينة، وتقديم الخدمات، وتسهيل الوصول إليها من قنوات عدة، ما يسهم في بلوغ الأهداف المنشودة في جعل دبي معياراً للمدن الذكية الأخرى في العالم.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي رئيس شركة «مايكروسوفت» للمبيعات العالمية والتسويق والعمليات، جان فيليب كورتوا، إن خبراء «مايكروسوفت» سيتعاونون مع كوادر «دبي الذكية»، من أجل رسم خارطة طريق تساعدهم على تطبيق خطة موحدة لتبنّي منصات «مايكروسوفت» السحابية.