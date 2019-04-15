«طيران الإمارات» تشغّل «بوينغ 777» الجديدة إلى الرياض والكويت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أنها ستبدأ تشغيل طائراتها من طراز «بوينغ 777-300ER» المجهزة بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة بين دبي والعاصمة السعودية الرياض، اعتباراً من غدٍ، وبين دبي والكويت بدءاً من أول يونيو المقبل.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، عادل الغيث، إن «السعودية والكويت ستصبحان أول سوقين في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي نخدمهما بطائرات (بوينغ) المجهزة بأجنحة خاصة في الدرجة الأولى، مغلقة بالكامل ومستوحاة من (مرسيدس بنز)».

وأضاف: «قررنا تشغيل طائراتنا من هذا الطراز إلى هاتين الدولتين بناءً على الطلب المتزايد من العملاء، والتزاماً منا بتقديم أفضل تجربة ومنتجات للعملاء في جميع الدرجات للسفر بتميز دائم، ذلك أن الأجنحة الخاصة الجديدة على طائرات (بوينغ 777) توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة والفخامة».

ووفقاً للناقلة، ستقلع الرحلة «ئي كيه 819» من مطار دبي الدولي الساعة 6:55 صباحاً، لتصل إلى الرياض الساعة 7:50 صباحاً، في حين تغادر رحلة العودة «ئي كيه 820» من الرياض الساعة 9:35 صباحاً وتصل إلى دبي الساعة 12:30 ظهراً، وسيتم تشغيل «بوينغ 777» الجديدة على هذا الخط بمعدل خمس رحلات أسبوعياً.

واضافت «طيران الإمارات»، أنها ستوفر أيضاً منتجات الدرجة الأولى الجديدة لركابها من وإلى الكويت المسافرين على الرحلة اليومية «ئي كيه 855»، التي تقلع من مطار دبي الدولي عند الساعة 7:45 صباحاً، وتصل الكويت الساعة 8:25 صباحاً، فيما ستغادر رحلة العودة «ئي كيه 856» مطار الكويت الدولي الساعة 9:50 صباحاً لتصل إلى دبي الساعة 12:40 ظهراً.

يشار إلى أن الأجنحة الخاصة الجديدة على طائرات «بوينغ 777» تمتاز بتصميم مبتكر وتجهيزات متطوّرة، إذ توفر استقلالية تامة، نظراً لكونها مغلقة بالكامل بفضل تجهيزها بأبواب تمتد من أرضية الطائرة وحتى السقف، وتبلغ مساحة كل جناح، وعددها ستة أجنحة، 40 قدماً مربعة.