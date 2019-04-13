ياس ووتروورلد تحقق رقماً قياسياً في موسوعة غينيس لأكبر عدد من الجنسيات في حوض سباحة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استطاعت ياس ووتروورلد تسجيل رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبرعدد من الجنسيات في حوض سباحة، وذلك على هامش الفعالية التي أقامتها مدينة الألعاب المائية الرائدة على مستوى العالم احتفاءً بعام التسامح،

انطلقت الفعالية عند الساعة العاشرة من صباح أمس، بحضور ممثل من موسوعة غينيس للأرقام القياسية والإدارة العليا لشركة فرح إكسبيرينسز وياس ووتروورلد، حيث اجتمع ضيوف من أكثر من 102 جنسية مختلفة، مثلوا بلادهم واحتفلوا بقيم التسامح والتنوع الثقافي الذي تزخر به دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مدير عام ياس ووتروورلد لياندر دي وت "نعتز ونفتخر باستضافة هذا الحدث احتفالاً بعام التسامح، حيث تمكنا من تسجيل رقم قياسي جديد بفضل التنوع الثقافي الغني الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدني نيابة عن أسرة ياس ووتروورلد أن أعبر عن شكري وامتناني العميقين لضيوفنا الكرام الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة المميزة.

واستمتع ضيوف ياس ووتروورلد بأجواء مائية مرحة فيما كانوا يحملون أعلام بلادهم في بحيرة أمواج للمساهمة في تحقيق الرقم القياسي الجديد، قبل أن ينطلقوا لخوض تجربة ترفيهية مميزة مع مغامرات عائلية شملت الرسم على الوجوه والاستمتاع بأكثر من 40 لعبة ومنزلق مائي ومرفق ترفيهي.