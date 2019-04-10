خدمة جديدة للدفع عبر الهواتف في «إينوك» و«إيبكو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة «إينوك» منصة (ENOCPay) للدفع الرقمي عبر الهواتف الذكية، والتي تتيح للعملاء دفع قيمة مشترياتهم من الوقود والمنتجات الأخرى في محطات خدمة «إينوك» و«إيبكو»، دون الحاجة لاستخدام النقد أو البطاقات.

وأوضحت المجموعة، في بيان، أن المنصة الجديدة تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء، عبر تمكينهم من الدفع باستخدام الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى النزول من مركباتهم، فضلاً عن أنه يمكن للعملاء ربط المنصة مع نظام تحديد هوية المركبات (ViP)، عبر تقنية تحديد الهوية عبر موجات الراديو (RFID)، لتتسنى لهم إعادة تعبئة الرصيد، ودفع ثمن الوقود والمشتريات في متاجر «زووم»، مضيفة أنه علاوة على ذلك، يمكن للعملاء الدفع لمستخدم آخر حتى عند عدم وجودهم في المحطة، وذلك باستخدام رقم المحطة والمضخة.

وذكرت أنه للاستفادة من تلك الخدمة، يتعين على العملاء تحميل تطبيق (ENOCPay)، وتسجيل حساب جديد، كما يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت المجموعة إلى أن منصة الدفع الجديدة تتيح للعملاء إضافة بطاقات الخصم والائتمان إلى التطبيق.