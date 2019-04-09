شواطئ دبي.. حدائق ورياضات مائية وشرفات خارجية بإطلالات ساحرة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر الشواطئ العامة في دبي للزوار وسكان الإمارة، تجارب متنوعة لقضاء أوقات تتنوع بين السباحة والرياضات البحرية، إلى التقاط الصور برفقة العائلة، فضلاً عن تجارب تناول الطعام بإطلالات ساحرة على مياه البحر الزرقاء.

«سنسيت بيتش»

ويُعدّ شاطئ «سنسيت بيتش» من أفضل المواقع في دبي للاستمتاع بأشعة الشمس على الرمال الناعمة، ويتميّز هذا الشاطئ بأجوائه الهادئة، إذ يمكن الركض أو التنزه في الصباح، أو تأمل غروب الشمس أو السباحة في المياه الصافية، ويشتهر «سنسيت بيتش» بكونه مكاناً مثالياً لممارسة ركوب الأمواج وصيد الأسماك، إضافة إلى مشاهدة محبي التزلّج الشراعي، وهم يمارسون رياضتهم المفضلة في شاطئ «كايت بيتش» القريب. كما يمكنك التوجّه إلى فندق «جميرا بيتش» بالقرب من الشاطئ للاستمتاع بتجربة إقامة فاخرة.

«ذا بيتش»

أما شاطئ «ذا بيتش» في «جميرا بيتش ريزيدنس» فيضم كل ما يتمناه المرتادون للاستمتاع بيوم رائع، بدءاً من خيارات تناول الطعام، إلى متاجر البيع بالتجزئة، والمناطق المصممة للعب، إلى النوادي الرياضة، فضلاً عن الرياضات المائية الشيقة، والإطلالات الساحرة على مياه البحر، كما يمكن للأطفال استخدام لعبة «ترامبولين» تحت إشراف متخصصين.

ويعتبر «ذا بيتش» مجمعاً خارجياً يضمّ محال تجارية ومقاهي، ومطاعم ومرافق عامة بجوار الشاطئ. وتتميز جميع المقاهي والمطاعم بشرفات خارجية مطلة على الرمال البيضاء والبحر الأزرق، ويتفرد هذا المُجمّع بشاشة سينما عملاقة في الهواء الطلق. كما يضمّ «ذا بيتش» حديقة مائية للأطفال ومنطقة ألعاب، ومسارات للجري، ومعدات رياضية في الهواء الطلق، ومساحات عشبية، إضافة إلى شاطئ مفتوح.

«كايت بيتش»

وليس بعيداً عن برج العرب، يعتبر «كايت بيتش» وجهة تمنح مرتاديها أروع التجارب في الهواء الطلق، إذ تشكل الرمال البيضاء الناعمة، والمناظر والأصوات مع النسمات البحرية والأماكن المخصصة للياقة البدنية ومكتبة الشاطئ، وأنشطة الأطفال، مزيجاً يدفع إلى الراحة والاسترخاء. وترتفع حماسة الأطفال والأحباء الصغار في عطلة الربيع، كونها وجهة اللعب والمغامرات الرائعة، فيتعلم الأطفال طرق صناعة منحوتات رملية مدهشة، مع إمكانية تأجير المظلاّت. وخلال أبريل، سيكون أفراد العائلة على موعد مع فعاليات ترفيهية منوعة تشغل وقت الأطفال بكل ما هو مفيد ومرح.

يجمع «كايت بيتش» محبي ركوب الأمواج والرياضات المائية في مكان واحد، ويمكن أيضاً المشاركة في لعبة الكرة الطائرة على الشاطئ، أو قضاء أوقات مليئة بالهدوء والاسترخاء.

وإذا كنتم تفضلون رياضة المشي أو الركض، فخيار «كايت بيتش»، الذي يمتد على مسافة 14 كيلومتراً، هو المفضل. ويتيح الشاطئ الاستمتاع بأروع الإطلالات على «برج العرب».

«لا مير»

وقريباً من «جميرا 1» يضم شاطئ «لا مير» مجموعة كبيرة من المرافق المتنوّعة، مثل المطاعم والمقاهي، إضافة إلى حديقة «ترامبولين» في الهواء الطلق. ويمكن ممارسة مجموعة كبيرة من الرياضات المائية التي تشمل التزلج على الماء، وركوب قارب الـ«كاياك»، كما توجد غرف صغيرة وملونة للاستحمام على الشاطئين الشمالي والجنوبي.

شاطئ الممزر

وإلى الشمال قريباً من منطقة أبوهيل، تضمّ حديقة شاطئ الممزر مناطق شواء ومساحات خضراء وبحيرات وشاطئاً مغلقاً، ما يجعل منها وجهة رائعة ليوم مليء بالمرح. ويمكنك أيضاً استخدام أحد أحواض السباحة الثلاثة أو حتى حجز غرفة شاطئية خاصة ومكيّفة، لاختبار تجربة حصرية ومميزة. وتضم حديقة الممزر شواطئ جميلة ومساحات من الحقول الخضراء، ما يجعلها واحدة من الجواهر الخفية في دبي. وسواء كنت ترغب في الاستمتاع بحمام شمسي، أو السباحة، أو التنزه في المروج الوارفة، أو التجول في المنطقة، أو اللهو في الملعب أو حديقة التزلج، فإن هناك العديد من الأنشطة التي يمكنك المشاركة فيها في هذه الحديقة.

- «ذا بيتش» يضم حديقة مائية للأطفال ومنطقة ألعاب، ومسارات للجري، ومعدات رياضية في الهواء الطلق.