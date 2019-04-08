«جمارك دبي» تصنّف شحنات شركات الشحن السريع إلى 3 فئات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال مدير دائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إنه «انطلاقاً من حرص (جمارك دبي) على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية على شركات الشحن السريع في الإمارة، قامت الدائرة بتصنيف شحنات التصدير وإعادة التصدير وعبور البضائع جواً عبر شركات الشحن السريع إلى ثلاث فئات طبقاً للقيمة، وذلك بهدف تبسيط تقديم وإنجاز البيانات الجمركية على الشحنات الجوية الصغيرة، التي لا تزيد قيمتها على 3000 درهم، بحيث يتم تقديم البيانات الخاصة بها إلكترونياً، سواء كان البيان المقدم للتصدير أو للعبور بالشحن السريع».

وأوضح مصبح لـ«الإمارات اليوم»، أن «الشحنات الجوية التي تزيد قيمتها على 3000 درهم، وتصل إلى 15 ألف درهم، فيتم تقديم وإنجاز البيانات لها وفق نظام التخليص الخاص بشركات النقل السريع، الذي يشمل البيانات المتعلقة بالعبور والتصدير وإعادة التصدير، وبرسوم خدمة لإصدار البيان الجمركي قدرها 10 دراهم».

وأضاف أنه «بالنسبة للشحنات الجوية التي تزيد قيمتها على 15 ألف درهم، فتتم وفق إجراءات نظام التخليص الإلكتروني، وبالرسوم المقررة لإصدار البيانات الجمركية بهذا النظام».

وبيّن مصبح، أن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية على شركات الشحن السريع يهدف إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات الجمركية لهذه الشركات، ومواكبة النمو الذي تشهده التجارة الإلكترونية مع تقدم دبي إلى المنافسة على الصدارة العالمية لمراكز التجارة الإلكترونية الدولية.

«تقديم بيانات الشحنات التي لا تزيد قيمتها على 3000 درهم إلكترونياً».