رئيسة وزراء كوينزلاند: نتطلع إلى توسيع التعاون مع دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند الأسترالية، أنستازيا باليشيه، إن رحلات «طيران الإمارات» إلى الولاية (بمعدل 21 رحلة أسبوعياً)، تلعب دوراً كبيراً في عائداتها من السياحة الدولية التي بلغت 5.9 مليارات دولار العام الماضي.

وقالت في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «من دواعي سروري الحقيقي أن أكون قادرة على مناقشة المزيد من الفرص مع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة».

وأضافت: «تتمتع (كوينزلاند) بتاريخ طويل من التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونتطلع إلى توسيع نطاق ذلك ليشمل مناطق أخرى، بما في ذلك الخدمات البحرية».