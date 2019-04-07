«وصل» تعفي مستثمري «ذا نوك» من رسوم التسجيل العقاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة وصل للعقارات عن تنظيم يوم خاص للمبيعات في 25 أبريل الجاري، سيكون مخصصاً لمبيعات المرحلة الثانية لمشروع «ذا نوك» على شارع الشيخ زايد بالقرب من مركز تسوّق «ابن بطوطة مول».

وأوضحت «وصل» في بيان لها، أمس، أنها تعرض في هذا المشروع وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 377 ألف درهم للأستوديو، و877 ألفاً للشقق السكنية المكونة من ثلاث غرف، لافتة إلى أن «ذا نوك» يمثل أول مبنيين ضمن «وصل غيت» بالقرب من محطة «مترو الطاقة» في منطقة جبل علي.

وأضافت الشركة أنه في يوم الطرح المحدد، الذي سيقام في فندق «حياة ريجنسي كريك هايتس» من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً، سيكون المجال متاحاً أمام المهتمين لحجز وحداتهم مقابل دفعة أولى قدرها 2%، فضلاً عن الإعفاء من رسوم التسجيل العقاري. أما بالنسبة إلى الموظفين الحكوميين ومنتسبي القوات المسلحة، فسيحصلون كذلك على خصم إضافي بنسبة 2% على السعر الإجمالي للوحدة.

وذكرت «وصل» أنها ستستضيف في مساء اليوم ذاته، المستثمرين الشباب من مشتري المرحلة الأولى التي طرجت في أكتوبر 2018، والمستثمرين الذين سجلوا لشراء وحداتهم، وستجري سحبين على وحدتي «تاون هاوس» من مشروعها «غاردينيا تاون هومز». وقالت المديرة التنفيذية لإدارة العقارات والتسويق في «وصل للعقارات»، زينب محمد: «نتخذ من العروض التسويقية استراتيجية توعية لتسهيل قرار الاستثمار على الشرائح المستهدفة، خصوصاً الشباب المواطنين والعائلات من الجنسيات العربية، من خلال توفير كثير من الحوافز المثالية التي تسهم في خفض كلفة الاستثمار، وتحقيق عائد مضمون، سواء بالاستفادة من الوحدات التي يتم شراؤها كمساكن عائلية، أو تأجيرها بشكل مباشر، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات المتراكمة التي تتمتع بها (وصل) في مجال إدارة وتأجير العقارات».

«وصل» تنظم يوماً مفتوحاً في 25 أبريل لمبيعات «ذا نوك».. والأسعار تبدأ من 377 ألف درهم.