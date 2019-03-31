«أراضي دبي» توقّع 4 اتفاقات لترويج السوق العقارية في الإمارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن تسجيل ختام ناجح للنسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري» الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي وتوقيع أربع اتفاقات مع جهات حكومية محلية ودولية، تجسيداً لمساعي الدائرة الرامية إلى ترويج القطاع العقاري في الإمارة، وتوفير الفرص الاستثمارية المثالية أمام الراغبين في التملك الحر.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن: «يأتي توقيع الاتفاقات الأربع لتعكس رؤية التكامل بين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية في الإمارة في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل الخبرات مع مؤسسات دولية بفضل الخبرات الهائلة التي اكتسبتها (أراضي دبي) في مختلف عمليات وآليات التنظيم والتسجيل العقاري، ما يعزّز ريادتنا على المستوى العالمي، وترويج إمارة دبي وجهة للتميز والابتكار».

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد: «تمكنت نسخة العام الجاري من تحقيق النتائج المنشودة منها، بعد أن نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من العارضين من دبي والإمارات عموماً، والمنطقة، كما اجتذبت جمهوراً واسعاً من المهتمين والمشترين النهائيين للاستفادة من العروض التي قدمها المطورون لتملك العقارات، مع طرح عروض حصرية على شكل صفقات بأسعار معقولة لمن يفضلون شراء المنازل بدلاً من استئجارها».

وفي اليوم الأخير من المهرجان، وقعت «أراضي دبي»، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز التعاون والترويج المتبادل لضمان سعادة المتعاملين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري بدبي.

كما وقعت «أراضي دبي» اتفاقية مع تلفزيون دبي، بشأن الترويج الإعلامي لسوق دبي العقارية. وبموجب الاتفاقية، ينتج تلفزيون دبي برنامجاً تلفزيونياً خاصاً يعرض على شاشاته خلال عام 2019 مكوناً من 17 حلقة، تعرض بشكل أسبوعي، منها أربع حلقات تعرض خلال شهر رمضان المبارك، و13 حلقة تعرض خلال الربع الأخير من عام 2019.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل بين «أراضي دبي» وموريشيوس لتبادل الخبرات الخاصة بالمدن الذكية والذكاء الاصطناعي والحوكمة الإلكترونية.

أمّا مذكرة التفاهم الرابعة التي وقعتها «أراضي دبي» فكانت مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، وتهدف إلى تطوير الأنشطة ذات الاهتمام المشترك في المجال العقاري وتشجيع الاستثمار العقاري.