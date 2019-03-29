541 مليون درهم إيردات «دي إكس بي إنترتينمنتس» في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، أمس، عن نتائجها المالية المدققة للسنة المالية المنتهيه في 31 ديسمبر 2018، التي أظهرت تحسناً في أعداد الزيارات بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت أعداد الزيارات إلى ما يقارب 2.8 مليون زيارة.

وبلغت الإيرادات 541 مليون درهم، بنسبة تحسن 2% مقارنة بالعام السابق.

ولفتت إلى أن التسهيلات البنكية المخصصة لمشروع «سيكس فلاجز دبي» غير متاحة، ولا يمكن المضي قدماً في الصيغة الحالية لمشروع «سيكس فلاجز دبي» في الوقت الراهن.

وستنعقد الجمعية العمومية للمساهمين في 24 أبريل المقبل، حيث سيطلب من المساهمين الموافقة على مقترح مجلس الإدارة على إعادة توجية عائدات زيادة رأس المال، ومقترح تحسين المنتزهات الترفيهية.