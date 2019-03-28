541 مليون درهم إيردات «دي إكس بي إنترتينمنتس» في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» امس، عن نتائجها المالية المدققة للسنة المالية المنتهيه في 31 ديسمبر 2018 والتي أظهرت تحسناً في أعداد الزيارات بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالعام السابق حيث وصلت أعداد الزيارات الى ما يقارب 2.8 مليون زيارة. كما حققت الشركة انخفاض في الخسائر ماقبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاءات بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق.

وبلغت الإيرادات 541 مليون درهم، بنسبة تحسن 2% مقارنة بالعام السابق بعد خصم رسوم إدارة المشاريع لمرة واحدة في العام 2017.

وأشارت الشركة في بيان اليوم، إلى إرتفاع معدل الأشغال في «فندق لابيتا» بشكل ملحوظ ليصل الى 60% مقارنة بمعدل إشغال نسبته 35% في العام السابق، ووصل معدل الأشغال في شهر ديسمبر الى 72% وإرتفع ليصل الى ذروته 100% خلال فترة الإجازة الشتوية.

وحققت الوجهة رقماً قياسياَ في أعداد الزيارات في يوم واحد حيث إستقطبت أكثر من 36 الف زيارة من خلال تنظيم مهرجان «الأحتفال الكبير».

ولفتت إلى ان التسهيلات البنكية المخصصة لمشروع «سيكس فلاجز دبي» غير متاحة، وبناءاً عليه لا يمكن المضي قدماَ في الصيغة الحالية لمشروع «سيكس فلاجز دبي» في الوقت الراهن.

وستنعقد الجمعية العمومية للمساهمين في 24 أبريل المقبل، حيث سيطلب من المساهمين الموافقة على مقترح مجلس الإدارة على إعادة توجية عائدات زيادة رأس المال ومقترح تحسين المنتزهات الترفيهية.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، محمد سليمان الملا: «يعتبر عام 2018 اول عام تشغيلي للشركة بشكل كامل، فقد حققنا تقدماً ملحوظاً في تحسين الاداء العام للشركة من الناحية المالية والتشغيلية لأهم أصول شركة (دي إكس بي إنترتيمنتس)، الوجهة الترفيهية (دبي باركس آند ريزورتس). وجميع الألعاب والمناطق الترفيهية شٌغلت بالكامل منذ بداية العام، بالتزامن مع تحقيق (فندق لابيتا) لتحسن في معدل الإشغال. كما ان جميع مبادارات إدارة التكاليف والتي تشمل إعادة التفاوض مع عقود المورديين الرئيسين وإدارة الرأس المال البشري أثرت بشكل جيد على هيكل التكاليف بالإضافة الى تعزيز هيكلة رأس مال الشركة والتي تشمل إعادة جدولة ديون الشركة وضخ سيولة بقيمة 1.2 مليار درهم على شكل سندات قابلة للتحويل من المساهم الرئيس (مِراس)».