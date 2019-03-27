طيران الإمارات تتوقع أعداداً قياسية من المسافرين خلال فترة عطلة الربيع

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت "طيران الإمارات" إنها تتوقع أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الجاري تزامناً مع موسم عطلات الربيع، مشيرة إلى أن حركة الركاب المغادرين ستشهد ارتفاعاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 مارس، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب 42 ألف مسافر.

وأضافت في بيان صحافي اليوم، أن الطلب على السفر سيستمر حتى يوم الثلاثاء 2 أبريل، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب 205 آلاف مسافر وعدد القادمين إلى دبي وعبرها، خلال هذه الفترة 160 ألف مسافر.

ونصحت الناقلة المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، مشيرة إلى أهمية أن يضع الركاب في اعتبارهم ازدحام حركة السير والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار، إذ ينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم.

وقالت إن الكاونترات ستغلق قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة، مشيرة إلى أنه بعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد.