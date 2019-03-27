«أراضي دبي» تصدر 4155 ترخيصاً للإعلان العقاري على مواقع «التواصل» في 2018

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

قال مصدر مسؤول في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن الدائرة أصدرت 4155 ترخيصاً لشركات عقارية، للإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2018، لافتاً إلى أن معظم الإعلانات على هذه المواقع توجهت إلى «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستغرام».

وأضاف أن الدائرة تعمل على القضاء على ظاهرة الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقصد ترويج العقارات أو التأجير، داخل الدولة وخارجها.

وأكد أن عقوبة المخالفة تصل إلى 50 ألف درهم، وإن صدرت من أفراد، لاسيما أولئك الذين ينشطون في ترويج منتجات عقارية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تقع المخالفة في حال عدم وجود تصريح بالإعلان العقاري عن هذا المنتج.

وشدد على أنه لا يحق لأي شركة، داخل دبي أو خارجها، الإعلان عن أي منتج عقاري قبل الحصول على تصريح رسمي من الدائرة بنشر الإعلان، وكتابة رقم هذا التصريح في الإعلان.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة ضد المخالفين، سواء كانوا شركات أو أفراداً، في حال عدم التزامهم بذلك، من خلال فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم، تتضاعف في حال تكرار المخالفة من قبل الشركة أو الموقع، أو الشخص الذي ارتكب المخالفة.

وبيّن المصدر أن قسم الرقابة والتفتيش يتولى عملية الرقابة على الإعلانات العقارية، والتأكد من حصول الشركة المعلنة على التصاريح المطلوبة، لافتاً إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» أصدرت تعميماً منذ فترة، موجهاً إلى جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في دبي، تشير فيه إلى إطلاق الخدمة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتصاريح الإعلانات العقارية ضمن نظام «تراخيصي».