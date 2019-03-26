«أمنيات» تحصل على تمويل من «المشرق» بـ 150 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «أمنيات العقارية»، أمس، أنها حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون درهم من بنك المشرق، لتجهيز فندقها الأول في الشرق الأوسط وإمارة دبي «مي دبي» في برج «ذا أوبس»، والذي صممته المصممة العالمية زها حديد في وسط دبي.

وأوضحت «أمنيات» في بيان أنه سيتم استخدام التمويل لاستكمال تجهيز الفندق الذي سيتم تشغيله بوساطة العلامة التجارية الدولية للفنادق «ME» من «Meliá»، حيث سيتم تنفيذ الأعمال الداخلية بأعلى المعايير.

وقال الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «أمنيات»، مهدي أمجد: «يسرنا التوقيع مع مصرف عريق في دولة الإمارات مثل المشرق، وإضافته إلى محفظة البنوك التي تتشارك رؤية (أمنيات) ببناء مشروعات فريدة من نوعها، عبر مواقع مميزة في دبي».

من جهته، قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق، أحمد عبدالعال: «يسعدنا أن نكون مرتبطين بمبنى يتسم بالحداثة والفرادة وتحديه للتصاميم التقليدية».