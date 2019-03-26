عمومية «أمانات» توافق على توزيع 1.5 فلس للسهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافقت الجمعية العمومية لشركة أمانات القابضة (أمانات)، خلال اجتماعها السنوي، على توزيع أرباح نقدية بواقع 1.5% من القيمة الإسمية لكل سهم (1.5 فلس للسهم الواحد)، ليبلغ بذلك مجموع الأرباح النقدية الموزعة 37.5 مليون درهم عن عام 2018.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أن الجمعية العمومية وافقت أيضاً على طلب مجلس الإدارة إعادة شراء نسبة 10% من الأسهم المصدرة للشركة، مشيرة إلى أن هذا القرار خاضع لموافقات الجهات الرقابية.

وقال رئيس مجلس إدارة «أمانات»، حمد عبدالله الشامسي، إن «الشركة نجحت حتى تاريخه في استثمار ملياري درهم من رأس مالها المدفوع، البالغ 2.5 مليار درهم»، مشيراً إلى أن «الشركة تتمتع حالياً بقاعدة صلبة للنمو، بفضل محفظتها من الاستثمارات المتوازنة، التي تمثل نتاج جهودها المتواصلة لبناء منصات رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم».