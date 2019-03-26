عمومية «الواحة كابيتال» تقر توزيع 7.5 فلوس للسهم نقداً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أقرت الجمعية العمومية لشركة «الواحة كابيتال»، خلال اجتماعها السنوي العادي، أول من أمس، توزيع أرباح نقدية بواقع 7.5 فلوس للسهم الواحد، أي ما يعادل 7.5% من رأس المال المدفوع.

وقال رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة، سالم راشد النعيمي، في بيان صادر أمس، إن «(الواحة كابيتال) تمكنت باستمرار من تحقيق عائدات مجزية على حقوق المساهمين بمعدلات تفوقت على المتوسط العام في السوق، بينما تمضي بخطى واثقة على مسار النمو، مدعومة بمركز مالي قوي وفريق عمل متمرس»، معرباً عن ثقته بأن «مجلس الإدارة الجديد والإدارة العليا للشركة سيعملان يداً بيد للبناء على هذا النجاح، ودفع عجلة نمو الشركة نحو آفاق أوسع».

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الجديد للشركة، وليد المقرب المهيري، إن «(الواحة كابيتال) تعد من الشركات المرنة، التي ظلت مربحة في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق العالمية».

وكانت الشركة سجلت صافي أرباح بقيمة 145 مليون درهم، مع مساهمة وحدتي الاستثمارات الخاصة وإدارة الأصول بصورة متوازنة في الأداء المالي، فيما بلغت قيمة التوزيعات النقدية 137.9 مليون درهم، لتصل بذلك مدفوعات الأرباح النقدية المجمعة خلال السنوات 13 الماضية إلى أكثر من 2.4 مليار درهم.