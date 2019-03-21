مكتوم بن محمد يؤكد سعي حكومة دبي لاستقطاب الشركات العالمية

المصدر: دبي ـ وام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، في مقر المجلس التنفيذي بدبي، صباح أمس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيوليت باكارد» الأميركية، أنطونيو نيري.

ورحب نائب حاكم دبي، خلال اللقاء، بأنطونيو نيري والوفد المرافق له، مؤكداً سموه سعي حكومة دبي الدائم لتوفير كل سبل الدعم للاستثمار، واستقطاب الشركات العالمية للعمل في دبي، للاستفادة من بيئة العمل المثالية والمطورة، المدعومة ببنية تحتية عالية الجودة والاستدامة، تشجع الشركات والمؤسسات على التوسع في استثماراتها ضمن مختلف المجالات.

واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد على المشروعات والخطط المستقبلية للشركة التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، إذ ستطلق الشركة، خلال الفترة المقبلة، عدداً من المشروعات والمبادرات، من بينها مبادرة «كراج الحياة الرقمية»، وهي مبادرة تسعى من خلالها الشركة إلى بناء نظام متكامل فائق السرعة ليواكب احتياجات الطلب المحلي على التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وغيره من المجالات التكنولوجية الحديثة، كما ستستضيف الشركة مؤتمراً للتكنولوجيا بعنوان «اكتشف المزيد». وتأسست «هويليت باكارد» الأميركية في عام 1939، وتخصصت في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا، وتصنيع أجهزة الكمبيوتر، وتخزين المعلومات، والشبكات، والطابعات، فضلاً عن المعدات الطبية، ثم انقسم كيان «هويليت باكارد» عام 2015 إلى شركتين، هما: «إتش بيه» HP لأجهزة الكمبيوتر والطابعات، وشركة «Hewlett Packard Enterprise» التي تركز على أنظمة البرمجيات، وتوفير الأنظمة والخدمات لشركات الأعمال.

وبلغت إيرادات شركة Hp في عام 2017 نحو 52 مليار دولار، بينما بلغت إيرادات شركة «Hewlett Packard Enterprise» في العام نفسه 28 مليار دولار، كما يبلغ عدد الموظفين في الشركة 66 ألف موظف.

حضر اللقاء وزيرة دولة، سارة بنت يوسف الأميري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، مالك سلطان آل مالك.