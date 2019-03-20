8.2 مليارات درهم تجارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة في 2018

المصدر: أبوظبي ــ وام

أفاد مركز أبوظبي للإحصاء، بأن تجارة إمارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة شهدت نشاطاً جيداً خلال عام 2018، الأمر الذي رفع من إجمالي قيمتها إلى 8.2 مليارات درهم، بزيادة نسبتها نحو 5% مقارنة بـ7.84 مليارات درهم خلال عام 2017.

ووفقاً لما وثقته الأرقام الصادرة عن المركز، فقد شهدت جميع مؤشرات تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة نمواً كبيراً خلال العام الماضي، خصوصاً على مستوى الصادرات لهذا النوع من السلع.

وتصنف إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً ضمن قائمة الدول الأكثر شهرة في تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة، علماً بأن مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ تعد من أقدم المهن التقليدية التي مارسها المواطنون خلال العقود الماضية.

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت قيمة صادرات الإمارة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى 2.434 مليار درهم خلال عام 2018، بنمو نسبته 540% مقارنة بـ380 مليون درهم عام 2017.

وكان النشاط الأكبر في صادرات أبوظبي من اللؤلؤ سجل خلال ديسمبر الماضي، إذ ارتفعت القيمة الى 1.65 مليار درهم مقارنة بـ26 مليون درهم فقط في الشهر ذاته من عام 2017.

وعلى صعيد تجارة إعادة التصدير من اللؤلؤ والأحجار الكريمة، فقد بلغت قيمتها خلال 2018 نحو 477 مليون درهم مقارنة بـ2.5 مليار درهم في عام 2017.

وبلغت قيمة الواردات خلال العام الماضي 5.3 مليارات درهم مقارنة بـ4.96 مليارات درهم في عام 2017.